Guerra Russia-Ucraina: il Cremlino esclude la mediazione cinese

Guerra in Ucraina, in diretta: il Cremlino esclude la mediazione cinese

“La situazione con l’Ucraina è complessa, non c’è prospettiva di una soluzione politica. E, per il momento, non abbiamo altra soluzione che continuare l’operazione militare speciale”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

A Pechino, Emmanuel Macron e Xi Jinping rifiutano l’uso delle armi nucleari. Giovedì i presidenti francese e cinese hanno chiesto colloqui di pace il prima possibile per porre fine al conflitto in Ucraina.

Giovedì a Pechino si terrà un incontro trilaterale, alla presenza della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del presidente francese, Emmanuel Macron, e del suo omologo cinese, Xi Jinping.

Il Cremlino esclude la mediazione dalla Cina.

Le forze ucraine a Bakhmout ” non andranno da nessuna parte ” , ha detto giovedì Yevgeny Prigojine, il fondatore del Wagner Group. Il presidente ucraino ha affermato, mercoledì a Varsavia, che “il nemico non ha preso il controllo” di Bakhmout.

“Sono convinto che la Svezia diventerà membro” della Nato, “soprattutto perché tutti gli alleati, compresa la Turchia, hanno invitato la Svezia a diventarne membro durante il nostro vertice di Madrid” , ha dichiarato giovedì alla Cnn Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato .

Nel settore di Horlivka, due civili sono stati uccisi e due feriti a Bakhmut , dove sono stati danneggiati un asilo, due case e tre edifici a più piani, ha detto giovedì su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk .

Riunione trilaterale che si terrà a Pechino

Il presidente francese Emmanuel Macron, il suo omologo cinese, Xi Jinping, e la presidente della Commissione europea, Ursula von de Leyen, a Pechino, 6 aprile 2023. LUDOVIC MARIN / AFP

Le forze ucraine a Bakhmut “non vanno da nessuna parte”, afferma il fondatore del Wagner Group

Yevgeny Prigojine, il fondatore del Wagner Group, ha dichiarato giovedì che le forze ucraine a Bakhmout “non andranno da nessuna parte”. Su Telegram ha aggiunto:

“Loro [le forze ucraine] hanno organizzato la loro difesa all’interno della città, prima lungo la linea ferroviaria, poi nell’area degli edifici a più piani nella parte occidentale della città. Poi, quando si ritireranno da Bakhmout, li espelleremo completamente fino all’ultimo. È certo che stabiliranno difese intorno a Chassiv Yar e intorno a Bakhmout. Pertanto, penso che nessuna offensiva sia esclusa in questo momento. »

Riferendosi alla situazione sul campo, il presidente ucraino ha detto mercoledì, durante una visita ufficiale a Varsavia, che “il nemico non deve [non doveva] prendere il controllo” della città di Bakhmout. Volodymyr Zelensky ha aggiunto che l’esercito ucraino sta affrontando una situazione molto difficile a Bakhmut e che Kiev prenderà decisioni “appropriate” per proteggere le sue truppe se dovessero essere circondate dalle forze russe.

Il Cremlino esclude la mediazione cinese

Il Cremlino giovedì ha escluso la possibilità di una mediazione cinese per fermare i combattimenti in Ucraina. “Naturalmente la Cina ha un enorme ed efficace potenziale quando si tratta dei suoi servizi di mediazione “, ha detto alla stampa il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “Ma la situazione con l’Ucraina è complessa, non c’è prospettiva di una soluzione politica. E, per il momento, non abbiamo altra soluzione che continuare l’operazione militare speciale ”, ha aggiunto, usando l’eufemismo delle autorità russe per descrivere l’offensiva in Ucraina.

Mosca dice di aver respinto un’infiltrazione di “sabotatori” ucraini sul suo territorio

“Il Dipartimento della Guardia di frontiera del Servizio di sicurezza federale della Russia nella regione di Bryansk ha sventato un tentativo di ingresso in territorio russo da parte di un gruppo ucraino di ricognizione e sabotaggio di venti uomini nei pressi del villaggio di Slutchovsk”, ha annunciato il governatore della regione, Alexandre Bogomaz , giovedì su Telegram .

A Pechino, Emmanuel Macron e Xi Jinping rifiutano l’uso delle armi nucleari

Emmanuel Macron e Xi Jinping, nella Sala Grande del Popolo, a Pechino, il 6 aprile 2023. JEAN CLAUDE COUTAUSSE PER “IL MONDO”

Giovedì i presidenti francese Emmanuel Macron e cinese Xi Jinping hanno chiesto colloqui di pace il prima possibile per porre fine al conflitto in Ucraina. Serve “una ripresa delle discussioni al più presto per costruire una pace duratura” , ha supplicato in particolare il capo di Stato francese, mentre il suo omologo cinese ha ritenuto che “le armi nucleari non possono essere usate” e ha condannato ogni “attacco ai civili “, in dichiarazioni congiunte dopo un incontro bilaterale a Pechino.

Le relazioni bilaterali tra Svezia e Ungheria sono ai minimi storici, afferma un assistente di Viktor Orban

Le relazioni bilaterali tra Svezia e Ungheria sono ai minimi storici, ha dichiarato giovedì il capo dello staff del primo ministro Viktor Orban, Gergely Gulyas, in una conferenza stampa, invitando Stoccolma a prendere provvedimenti per rafforzare la fiducia, ha riferito Reuters .

Gergely Gulyas ha ribadito le preoccupazioni del partito al governo sulla candidatura della Svezia all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), che secondo lui sono condivise anche dal governo di Orban. Tali preoccupazioni sono state aggravate dal fatto che Svezia e Finlandia si sono recentemente unite a una causa intentata contro l’Ungheria dalla Commissione europea, ha affermato. “In una situazione del genere, l’unità della NATO è di fondamentale importanza e non ha senso importare colloqui bilaterali nella NATO “, ha aggiunto.