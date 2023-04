Ucraina-Russia, Lula: “Zelensky non può avere tutto dalla guerra”

L’Ucraina non può ottenere tutto ciò che vuole dalla guerra iniziata dalla Russia. E il presidente Volodymyr Zelensky deve rendersene conto. E’ la posizione che esprime il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Anche se alla Russia “non rimarranno tutti i territori conquistati in Ucraina”, è probabile che Mosca manterrà comunque il controllo della Crimea, mentre a Kiev toccherà ammettere che “non potrà ottenere tutto ciò che vuole” dal conflitto, dice Lula nella sua analisi ‘double face’ secondo cui Vladimir Putin dovrebbe capire che non può tenere tutti i territori in Ucraina”.

“Forse il controllo della Crimea non è in discussione, ma bisognerà riparlare di ciò che ha invaso in seguito”, ha sottolineato Lula, citato dall’emittente G1. Per quanto riguarda il presidente ucraino Volodimir Zelensky, invece, il leader brasiliano ritiene che debba rendersi conto di “non poter avere tutto ciò che vuole”. Inoltre, Lula ha sottolineato che la Nato “non può stabilirsi al confine con la Russia”.

L’Ucraina sospenderà le esportazioni di grano verso la Polonia, con l’accordo di Varsavia

Kiev e Varsavia hanno deciso di sospendere le esportazioni di alcuni cereali e semi oleosi verso la Polonia, dove il loro afflusso massiccio e incontrollato ha destabilizzato il mercato locale, hanno annunciato venerdì i ministri dell’Agricoltura dei due Paesi. Questo accordo non riguarda il transito attraverso la Polonia di questi prodotti verso altri paesi, hanno sottolineato.

Il suo omologo ucraino, Mycola Solsky, ha aggiunto che, nel corso della prossima settimana, i due Paesi elaboreranno modalità che consentano di “limitare le esportazioni che non saranno più possibili senza un accordo da parte polacca” , che dovrebbe portare alla firma di un accordo accordo bilaterale.

Mercoledì, sotto la crescente pressione degli agricoltori che hanno organizzato lente proteste in tutto il paese e minacciato di bloccare i valichi di frontiera, l’ex ministro dell’agricoltura polacco ha rassegnato le dimissioni. Il 31 marzo, cinque paesi dell’Europa centrale, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, hanno chiesto alla Commissione europea di istituire aiuti aggiuntivi per gli agricoltori di questi paesi interessati da queste importazioni dall’Ucraina.

Secondo loro, i problemi più gravi si verificano nei paesi confinanti con l’Ucraina, mentre il grano che arriva dall’Ucraina per essere trasferito in altri paesi del mondo spesso rimane indietro, causando la saturazione dei silos e un calo significativo del suo prezzo. Anche nuove misure europee che saranno messe in atto da Bruxelles potrebbero contribuire a realizzare l’obiettivo iniziale di aprire le proprie frontiere ai prodotti ucraini bloccati dall’invasione russa, vale a dire la loro esportazione verso i paesi dell’Africa e del Medio Oriente, ed evitare così la carestia, indicato con lettera congiunta.

16:33

Dichiarazione congiunta di Xi Jinping ed Emmanuel Macron per il “ritorno della pace” in Ucraina

È con cautela, e senza alcun accenno alla Russia, né condanna di quest’ultima per la sua offensiva in Ucraina, che il presidente cinese, Xi Jinping, si è impegnato venerdì a “sostenere tutti gli sforzi a favore del ritorno della pace in Ucraina” . secondo una dichiarazione congiunta rilasciata a seguito di una visita in Cina del presidente francese Emmanuel Macron. I due Paesi “si oppongono agli attacchi armati contro le centrali nucleari e altri impianti nucleari pacifici” e sostengono l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) “per garantire la sicurezza della centrale di Zaporizhia” . Il testo evoca “l’importanza che tutte le parti in conflitto” rispettano “scrupolosamente”diritto internazionale umanitario.

Giovedì a Pechino, Emmanuel Macron aveva esortato il presidente cinese Xi Jinping a “riportare la Russia alla ragione” nei confronti dell’Ucraina , durante un’intervista che si è conclusa con la richiesta di colloqui di pace. Da parte francese, è certo che Xi Jinping si sia detto pronto a chiamare per la prima volta dall’inizio del conflitto il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, anche se ha precisato che lo farà “quando avrà -anche scelto ” . Un’iniziativa che non compare nei conti cinesi né nella dichiarazione congiunta.