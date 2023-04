Guerra Russia-Ucraina

Notizia in aggiornamento

Il giornalista di Repubblica Corrado Zunino è rimasto ferito durante l’attacco di un drone a Kherson, mentre è rimasto ucciso il suo interprete ucraino Bogdan Bitik.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha riferito che Zunino “sta bene ed è seguito dalla nostra ambasciata a Kiev”.

Il presidente ucraino: “Colloquio lungo e significativo”. La reazione di Mosca: “Kiev rifiuta ogni iniziativa sensata”. Casa Bianca: “Cina mediatore? Dipende da Zelensky”. Pechino manda un inviato in Ucraina

Ucraina, Zelensky: “Lungo e significativo colloquio con Xi”

“Nessuno vince una guerra nucleare”. Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta l’agenzia Xinhua dopo la telefonata tra i due durante la quale Xi ha insistito su “dialogo” e “negoziati” con la Russia. La telefonata, ha scritto l’agenzia, è stata l’occasione per i due presidenti per uno scambio di vedute sulle relazioni tra Cina e Ucraina e sulla “crisi ucraina”, un conflitto che va avanti dal 24 febbraio 2022, con Pechino che non ha mai condannato l’invasione russa dell’Ucraina.

Quello tra Xi Jinping e Volodymyr Zelensky è il primo colloquio telefonico tra il leader cinese e il presidente ucraino dall’invasione russa dell’Ucraina, da 14 mesi. Il 24 febbraio del 2022 il leader russo Vladimir Putin lanciò quella che per il Cremlino è una “operazione militare speciale” in Ucraina, 20 giorni dopo aver consolidato a Pechino con Xi un’intesa “senza limiti”.

Su Twitter Zelensky ha scritto di un colloquio telefonico “lungo e significativo” con Xi – promotore di un’iniziativa in 12 punti per la “pace” in Ucraina – proprio nel giorno della conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma.