Via D’Amelio, Civica Raggi: “A 32 anni dalla strage c’è ancora molto da fare per onorare al meglio la memoria Borsellino”

Via D’Amelio, M5S Roma – Civica Raggi: “A 32 anni da strage c’è ancora molto da fare per onorare al meglio memoria Borsellino”

Roma, 19 luglio 2024 – “Correva il 19 luglio 1992 quando il giudice Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti della scorta persero la vita nel vile attentato organizzato da Cosa Nostra.

Con la sua morte, il nostro Paese ha dovuto fare improvvisamente a meno non solo di un imprescindibile punto di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche un integerrimo e impeccabile servitore dello Stato che, pur consapevole delle pesanti minacce rivoltegli dalla Mafia, ha continuato senza esitazione a combattere il malaffare in ogni sua forma fino alla fine dei suoi giorni.

A distanza di 32 anni, possiamo affermare che la strada per onorare al meglio il lavoro e l’impegno del compianto giudice palermitano è ancora lunga e tortuosa. Soltanto pochi giorni fa, il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, nel corso di un’audizione davanti alla commissione parlamentare antimafia, ha pubblicamente denunciato la mancanza di magistrati con cui poter contrastare le crescenti infiltrazioni mafiose nel tessuto socio-economico della nostra città, lanciando un allarme che lo Stato non può e non deve ignorare. E’ importante ricordare ogni anno la figura di un eroe dei nostri tempi come quella di Borsellino, così come è essenziale far sì che la sua eredità, i suoi valori e il suo incredibile impegno a tutela dei cittadini e della legalità non vadano dispersi nelle pieghe di quella che potrebbe diventare una mera e vuota retorica celebrativa di cui neanche lo stesso giudice sarebbe contento”.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi.