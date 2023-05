Guerra in Ucraina: RSF presenta un’ottava denuncia per “crimini di guerra” davanti alla Corte penale internazionale

Reporters sans frontières ha presentato una denuncia alla Corte penale internazionale riguardante in particolare la morte del giornalista di Agence France-Presse Arman Soldin.

Mosca condanna i commenti di Macron sui legami Russia-Cina

Mosca lunedì (15 maggio) ha condannato i commenti del presidente francese Emmanuel Macron, che ha parlato in un’intervista a L’Opinion pubblicata domenica sull’isolamento della Russia a seguito del lancio della sua offensiva in Ucraina e di una “forma di vassalizzazione” del Paese guidata da Vladimir Putin per quanto riguarda la Cina.

“La Russia ha messo in dubbio i suoi alleati storici (…) Ha di fatto avviato una forma di vassalizzazione nei confronti della Cina e ha perso l’accesso al Baltico, che per lei era fondamentale, poiché ha precipitato la scelta svedese e finlandese di entrare a far parte della NATO ”, ha detto il presidente francese, considerando che questa era una situazione impensabile due anni fa.

Russia e Cina hanno siglato lo scorso anno una partnership “illimitata” , rafforzata a marzo durante la visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, che insieme al suo omologo russo Vladimir Putin ha evidenziato una “nuova era ” nelle loro relazioni bilaterali.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto lunedì che le relazioni tra Mosca e Pechino sono quelle di partner strategici e non una questione di dipendenza.

Agli occhi del viceministro degli Esteri, Parigi è preoccupata per il rafforzamento dei legami tra Russia e Cina e per i conseguenti cambiamenti sulla scena internazionale.

“L’Occidente appare generalmente preoccupato per la formazione di un vero sistema multilaterale di relazioni internazionali, che includa diversi centri indipendenti distinti, in particolare con Russia e Cina”, ha affermato Alexander Grushko.

“Con questo panorama globale in evoluzione, è inevitabile che E. Macron e altri leader occidentali dovranno fare i conti con la realtà di relazioni forti, eque e reciprocamente rispettose tra Mosca e Pechino ”, ha aggiunto in un comunicato pubblicato sul sito web del suo ministero.