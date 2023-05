Siena: Denunciato trasportatore sovraccarico di rifiuti

La Polizia di Stato contrasta i reati ambientali. Denunciato trasportatore sovraccarico di rifiuti e in violazione della normativa

Nell’ambito dell’attività di controllo sulla regolarità dei trasporti espletate dalla Polizia di Stato, assume particolare rilievo, per i riflessi di natura ambientale, il controllo sul trasporto di rifiuti.

Il 15 maggio scorso, una pattuglia della Polizia Stradale di Siena, specializzata in materia, ha denunciato un trasportatore di rifiuti che, a seguito di un controllo, è stato riscontrato essere in violazione della normativa.

Gli agenti ad un controllo approfondito su l’autocarro da lui condotto che transitava in Strada di Pescaia, nel centro abitato di Siena, hanno accertato nei suoi confronti, oltre alla circolazione in sovraccarico, una serie di violazioni di carattere ambientale.

Il mezzo, infatti, trasportava, senza averne titolo, rifiuti da scarto di demolizioni e circolava con copertura non idonea (ombreggiante) e aperta in vari punti, con pericolo di dispersione del carico e in barba alle prescrizioni imposte dall’Albo Gestori Ambientali.

Inoltre, dal controllo della documentazione al seguito del conducente è risultato mancante anche il provvedimento di iscrizione all’Albo, con dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante dell’impresa.

All’esito dei controlli i poliziotti hanno denunciato il trasportatore, un cittadino italiano di 61 anni residente nella Provincia di Siena, per le violazioni ambientali riscontrate.