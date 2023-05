Sicurezza sul lavoro, domani a Figline Valdarno (Fi) iniziativa Cgil-Cisl-Uil con gli studenti

Sicurezza sul lavoro, domani sabato 20 maggio a Figline Valdarno (ore 10, cinema Nuovo, via Roma) iniziativa Cgil-Cisl-Uil con gli studenti. Sarà presentato un progetto per il prossimo anno scolastico

Firenze, 19-5-2023 – Domani sabato 20 maggio a Figline Valdarno (ore 10, Cinema Nuovo, via Roma 15) giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Una tragedia senza fine quella sulle morti e gli infortuni sul lavoro: garantire il diritto alla salute dei lavoratori è un dovere da parte delle imprese, della politica, delle istituzioni e per il sindacato è una delle priorità parlandone ai lavoratori di oggi, ma soprattutto ai lavoratori di domani che oggi sono a scuola e che devono vedersi garantito un futuro in sicurezza. Per fermare questa strage serve un impegno forte di tutti.

Cgil, Cisl, Uil di Firenze, fra gli eventi messi in atto anche quest’anno, attraverso il patto firmato lo scorso anno con i Comuni di Valdarno e Valdisieve (“Maggio in salute e sicurezza”), quest’anno terminano il percorso d’iniziative con un evento presso il Cinema Nuovo di Figline Valdarno che vede protagonisti le classi della seconda dell’Istituto Statale d’istruzione Superiore Giorgio Vasari e i loro docenti per il lancio di un Progetto educativo per l’anno scolastico 2023/2024, il “Progetto di salute e sicurezza propedeutico al PTCO e alla cultura in tema di salute e sicurezza in ogni ambito della vita”. Concluderanno i lavori i tre segretari confederali Cgil, Cisl e Uil di Firenze Paola Galgani, Fabio Franchi e Leonardo Mugnaini.

Firmato: Cgil, Cisl e Uil di Firenze