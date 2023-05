Emergenza alluvione Emilia Romagna news del 31.05.2023

Notizia in aggiornamento

Alluvione. Bonaccini: “Prosegue la grande adesione alla raccolta fondi regionale, grazie a Tetra Laval per l’importante donazione”

500mila euro dal Gruppo di cui fanno parte Tetra Pak, Sidel e DeLaval. In allestimento il portale sulla resocontazione della campagna “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”

Bologna – “Non si ferma l’adesione alla campagna di raccolta fondi avviata dalla Regione a sostegno delle persone e delle comunità colpite dall’alluvione: sono migliaia e migliaia le donazioni arrivate, a cui oggi si aggiunge quella di Tetra Laval, che contribuirà con 500 mila euro. Ringrazio anche loro, così come i grandi Gruppi industriali, le piccole e medie aziende, le singole attività, i tantissimi singoli cittadini che stanno versando ogni tipo di cifra: a tutti davvero un grazie di cuore”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia della donazione da parte di Tetra Laval, il gruppo di cui fanno parte.

E’ in allestimento il sito web dove ci sarà il resoconto puntuale dell’andamento della raccolta fondi regionale, ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’, la cifra via via arrivata e l’uso di tali risorse, come avvenuto in ogni campagna analoga realizzata dalla Regione (ricostruzione post sisma, Covid, profughi Ucraini).

Alluvione. Scende sotto quota mille il numero di persone accolte nelle strutture di protezione civile o in albergo (-142). Confermata anche per la giornata di domani l’allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica

Continua il monitoraggio delle frane e sale a 888 il numero dei dissesti principali. Sono 757 le strade comunali e provinciali chiuse alla viabilità in modo totale o parziale. 1.900 gli operatori sul campo, considerando sia i volontari di protezione civile che il personale tecnico, amministrativo e di polizia locale messo a disposizione da Anci. Donazioni: raccolti oltre 33 milioni di euro

Bologna – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza maltempo, in Emilia-Romagna scende sotto quota mille il numero di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni e accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi. Per la precisione, nell’intera area interessata dall’alluvione e dalle frane sono in tutto 944, ossia 142 in meno rispetto a ieri, compresi 94 minori. La quota maggiore, 468 persone, si trova nella provincia di Ravenna; seguono i territori di Forlì-Cesena con 263, Bologna con 212 e Rimini con una sola persona in carico.

Viabilità

Sono 757 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 315 in modo parziale e 442 totalmente. Nel bolognese le arterie interessate sono 198 (90 parzialmente e 108 totalmente); 333 nel forlivese-cesenate (106 parzialmente e 227 totalmente); 187 nel ravennate (113 parzialmente e 74 totalmente); 39 nel riminese (6 parzialmente e 33 totalmente).

Frane

Non si ferma l’attività di monitoraggio da parte delle squadre di rilevatori che permette di definire il quadro più aggiornato della situazione frane, in decisa crescita. Al momento si contano 888 frane principali, 130 in più rispetto a quelle rilevate fino a ieri: 351 in provincia di Forlì-Cesena; 248 in provincia di Ravenna; 120 in provincia di Bologna; 14 in provincia di Reggio Emilia, 143 in quella di Rimini e 12 in quella di Modena. A queste si uniscono migliaia di micro-frane che costellano l’intero Appennino interessato dall’emergenza.

Meteo

Per la giornata di domani, giovedì 1^ giugno, è confermata l’allerta gialla per criticità idrauliche su bassa collina, pianura e costa romagnole, oltre che sulla pianura bolognese.

Permangono infatti criticità localizzate per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Saranno possibili brevi rovesci o temporali ad evoluzione diurna, più probabili in Appennino. Sulla collina e sulla costa romagnola, e sulla collina bolognese, resta l’allerta gialla per criticità idrogeologica, a causa delle condizioni favorevoli all’evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane.

Volontari

Sono 1.724 i volontari di Protezione civile impegnati al momento per affrontare le conseguenze dell’emergenza: 682 provengono dalle organizzazioni nazionali di volontariato, 284 dall’Emilia-Romagna e 758 dalle colonne mobili di altre Regioni. A questi vanno aggiunti i 71 volontari attivati nell’ambito del meccanismo europeo di mobilitazione (Dipartimento nazionale di Protezione civile) e operativi nel ravennate: 25 provenienti dalla Slovacchia, 32 dalla Slovenia e 14 dal Belgio.

Considerando anche le 105 unità tra personale tecnico, amministrativo e di polizia locale provenienti dalle amministrazioni di Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Venezia e dislocate attraverso l’Associazione nazionale Comuni italiani a supporto dei comuni alluvionati, gli operatori sul campo arrivano a 1.900.

Numero Verde

5.196 le chiamate arrivate ad oggi al numero verde 800024662, messo a disposizione dalla Regione, 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20. La maggior parte delle telefonate riguardano la richiesta di informazioni su come fornire aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione.

Raccolta fondi regionale “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”

Prosegue la raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, lanciata dalla Regione per sostenere le comunità colpite. Alle ore 10 di oggi le donazioni hanno superato i 33 milioni di euro.

Chiunque può versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Red

Alluvione. L’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, sabato 3 giugno in visita nelle zone colpite della Romagna

Una intera giornata, con tre tappe a Lugo, Forlì e Cesena. L’incontro con i sindaci, poi il sopralluogo sul territorio, il saluto ai volontari impegnati nei soccorsi e ai cittadini

Bologna – L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, si recherà sabato 3 giugno in visita nelle zone alluvionate della Romagna per testimoniare la vicinanza e la solidarietà della Regione alle popolazioni colpite.

Tre le tappe in programma: a Lugo (ore 10,30), Forlì (ore 14) e, infine, Cesena (ore 16,15). All’incontro istituzionale con i sindaci, seguirà il sopralluogo sul territorio e il saluto ai cittadini e ai volontari.

Red