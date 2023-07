ALGORITMO al Parco delle Terme dell’Amerino di Acquasparta

ACQUASPARTA – Domenica 9 luglio alle ore 22.00 concerto di ALGORITMO – musica elettronica per i nuovi tempi – all’interno della manifestazione “All Night on 23 – welcome to paradise again”. Una tre giorni di musica ed esposizioni di arte contemporanea presso il Parco delle Terme dell’Amerino di Acquasparta (TR).

Le musiche elettroniche del progetto ALGORITMO sono un viaggio nel mondo contemporaneo, tra le persone, le loro certezze, le inquietudini, i desideri e le paure del futuro. Sono una riflessione su quanto oggi sia possibile influenzare convinzioni individuali e di interi popoli attraverso sistemi di comunicazione mai così sofisticati. Un’opera musicale che supera le nostalgie di un passato che non tornerà, per confrontarsi con ottimismo su un futuro fatto di tecnologie avanzatissime, bioinformatiche, nell’era dell’intelligenza artificiale.

Massimiliano Pambianco (sintetizzatori, computer e interfacce midi). Lavora da anni in un’importante azienda privata del settore industriale presente in Italia e all’estero, prima come responsabile marketing e da oltre dieci anni come direttore della comunicazione. Grazie a questo lavoro, affronta e approfondisce quotidianamente i temi della sostenibilità e della transizione ecologica che ispirano parte della sua ricerca musicale.

Il progetto ALGORITMO debutta nel giugno 2011 al Festival Internazionale della Teverina organizzato da Katia Ricciarelli. Seguono altre esibizioni in festival musicali umbri con l’attrice Cecilia di Giuli e la cantante lirica Francesca Grechi e a Terni presso la Basilica di San Valentino con una performance di sintetizzatori accompagnati da un coro. Successivamente partecipa come solista ad alcune serate di musica sperimentale presso locali umbri. Dopo anni di stop, riavvia il percorso di ricerca con nuove declinazioni artistiche.

Concerti/Performance:

• Portaria – Acquasparta (1° agosto 2020)

• Timeland il divenire del paesaggio”, installazione musicale presso l’Atelier di Fabrizio Milesi a Gubbio (Dicembre 2021 – Gennaio 2022).

• “Concerto all’alba” presso il Caffè del Teatro Romano di Gubbio (23 luglio 2022).

• Umbria Green Festival, “dialogo tra l’intelligenza artificiale Lamda e l’ingegnere Levine di Google” (insieme all’artista Claudia Fofi), Montecastello di Vibio – PG (1° settembre 2022).

• MUAM (Museo Arti e Mestieri) “YEA”, Gubbio (30 ottobre e 1° novembre 2022).

• “Demoni Urbani” – Podcast genere “crime”, puntate settimanali (marzo – aprile 2023)

• Fiera del Mobile, Design Week di Milano – spazio “Alcova” – CIAM (17 – 23 aprile 2023).

• Danz’Art, incontro tra danza e musica – Teatro Comunale Gubbio (14-15-16 giugno 2023)