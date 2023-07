Presentata a Roma la terza edizione di Umbria Cinema Festival che ritorna a Todi dal 21 al 23 Luglio: dieci film italiani in concorso, molti ospiti tra cui Edoardo Leo, Gabriele Muccino, Daniele Luchetti, Matt Dillon, Rocco Papaleo e Giorgia

(aun) – Roma, 7 luglio 2023 – Al via la terza edizione di Umbria Cinema, il Festival che animerà le piazze di Todi tra il 21 e il 23 luglio 2023. L’iniziativa è promossa da Regione Umbria, dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente della Umbria Film Commission.

Il programma del Festival è stato presentato alla stampa oggi a Roma, presso il cinema Barberini da Paolo Genovese, dall’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti. Ha portato i saluti il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

All’incontro erano presenti anche il Sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, per presentare la mostra “UGO di NOI – 101 anni di Ugo Tognazzi”, in fase di inaugurazione il prossimo settembre,il vicesindaco di Todi, Claudio Ranchicchio.

Nel panorama degli appuntamenti italiani dedicati al cinema, Umbria Cinema si differenzia per essere rivolto esclusivamente al cinema italiano, raccontandolo fuori e dentro lo schermo.

Il programma di quest’anno vede dieci film italiani in concorso e alcune anteprime di film e docufilm. Tra gli ospiti Edoardo Leo, Gabriele Muccino, Francesco Scianna, Rocco Papaleo, Daniele Luchetti, Giacomo Ferrara, Stefano Fresi, Giulio Base. Insieme a loro la star internazionale Matt Dillon, e una delle cantanti italiane più amate, Giorgia.

“In questo momento portare il cinema tra la gente è estremamente importante – ha detto il direttore artistico, Paolo Genovese – Avvicinare il pubblico a chi racconta storie è un modo di fare cultura e conoscenza della nostra cinematografia. Conoscere e incontrare i protagonisti del nostro cinema permette di far capire quanto lavoro e quanta passione c’è dietro ogni singolo film, ed è sicuramente uno dei modi per riavvicinare pubblico alla sala”.

“L’appuntamento di quest’anno di Umbria Cinema Festival rappresenta un punto di svolta e segna una nuova veste per un evento che esalta il cinema, la cultura e lo spettacolo nella nostra regione – ha affermato Paola Agabiti, assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria – Sotto la direzione di Paolo Genovese e con la collaborazione di Angelo Mellone, direttore artistico di UmbriaLibri, il nuovo format mira a definirsi come una precisa occasione per celebrare l’arte cinematografica in tutte le sue forme, scrivendo una nuova pagina nel racconto che l’Umbria fa della produzione filmica dell’ultimo anno, unita al ricordo di artisti che hanno segnato il nostro cinema con le loro interpretazioni. Inoltre, grazie alla sinergia con UmbriaLibri intrecciata alla ricorrenza dei 50 anni di UmbriaJazz che ha un momento dedicato,si fortifica la missione culturale del festival, in grado di aprire le sue porte a nuovi spunti e a nuove occasioni di incontro, allargando lo sguardo a differenti realtà e a originali punti di vista culturali. Piazza del Popolo di Todi torna così – ha concluso l’assessore – a fare da scenario a un evento unico dello spettacolo umbro che contribuirà sicuramente in questa nuova edizione a confermare la nostra regione come ‘luogo’ d’arte che sta diventando sempre di più meta privilegiata del turismo nazionale ed internazionale”.

Il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha affermato che “la scelta di Todi quale scenografia dell’Umbria Cinema Festival permette ad una città dalla storia millenaria come la nostra di aggiungere ulteriore valore alla propria già ricca offerta culturale”, dichiara il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. “Pur soltanto alla sua terza edizione, l’evento è riuscito a conquistarsi già un suo spazio e una sua identità nel panorama delle manifestazioni cinematografiche italiane, facendo di Todi una città ‘da film’: come sede del festival, certo, ma anche quale location privilegiata di nuove produzioni, grazie al recente lavoro della Regione e dell’Umbria Film Commission. Una grande occasione di promozione turistica e di crescita del territorio che Todi intende mettere a valore anche negli anni a venire”.

I dieci film in concorso verranno proiettati al cinema Nido dell’Aquila durante i tre giorni di evento, 21-22-23 Luglio, e saranno in gara per l’assegnazione di cinque premi: Miglior Film, Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Sceneggiatura e Miglior Regista.

La Giuria quest’anno è presieduta da Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento Day Time di Rai e Direttore di UmbriaLibri.

In questa edizione troviamo nel Concorso i seguenti titoli italiani che si sono aggiudicati il successo della critica e del pubblico:

SCORDATO di Rocco Papaleo;

L’ULTIMA NOTTE D’AMORE di Andrea Di Stefano;

GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani;

MIA di Ivano De Matteo;

NOSTALGIA di Mario Martone;

LA STRANEZZA di Roberto Andò;

STRANIZZA D’AMURI di Beppe Fiorello;

LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO di Pupi Avati;

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio;

VICINI DI CASA di Paolo Costella.

Nelle serate della manifestazione, come da tradizione, il Festival abbraccerà anche il centro cittadino di Todi nella Piazza del Popolo.

www.umbriacinemafestival.it