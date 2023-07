Coldiretti Premio Oscar Green: la finale regionale domani giovedì 20 luglio ore 11.00 a Lorica (CS). Le infinite capacità dei giovani.

Domani, giovedì 20 luglio p.v. dalle ore 11:00 a Lorica (CS) c/o “Brillo Parlante”, sul Lungo Lago Arvo i giovani imprenditori agricoli under 40 presenteranno le realizzazioni del proprio lavoro, delle intraprese nel settore agricolo e agroalimentare che si distinguono per innovazione e contribuiscono a rendere sempre più dinamico il comparto agricolo calabrese. Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato alla diciassettesima edizione, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura e l’agroalimentare. Le categorie in concorso sono sei: Campagna Amica, Fare Filiera, Impresa Digitale, Coltiviamo la solidarietà, Custodi d’Italia, Energie per il futuro e sostenibilità per ciascuna delle quali verrà proclamato il vincitore regionale che prenderà parte alla selezione nazionale. I progetti imprenditoriali, che saranno presentati per le varie categorie in concorso alla finale regionale, sono 42. Storie e attività imprenditoriali legate alla cultura d’impresa, alla qualità, alla sostenibilità, alla creatività ed allo sviluppo del territorio.