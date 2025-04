L’eccellenza dell’olio siciliano al “Premio nazionale Ercole Olivario

2025”.

Undici le aziende in concorso per l’“Oscar nazionale dell’olio”.

Hanno già vinto il Primo Premio regionale, il 4 aprile a Ragusa gli

attestati.

In Sicilia il settore conta 455 aziende con 924 dipendenti

Palermo, 1 aprile 2025 – Il Comitato di coordinamento del Concorso

nazionale istituzionale “Premio Ercole Olivario 2025”, nato nel 1993

all’interno del sistema camerale – in pratica l’“Oscar italiano

dell’olio” – e giunto alla sua 33esima edizione, fra le sue varie

iniziative di quest’anno, grazie ad un accordo con Unioncamere Sicilia e

la Camera di commercio del Sud Est Sicilia, ha istituito per la prima

volta il “Premio Ercole Olivario Regione Sicilia”, per valorizzare

ancora meglio l’altissima eccellenza della produzione di olio d’oliva in

Sicilia, in particolare in questa annata.

A questa prima edizione regionale, dedicata agli oli di altissima

qualità, si sono candidate sedici aziende e, di queste, 11 si sono

aggiudicate il prestigioso “Primo Premio Ercole Olivario Regione

Sicilia”, riconoscimento che riceveranno in una solenne cerimonia il

prossimo venerdì 4 aprile presso la sede camerale di Ragusa della Camera

di commercio del Sud Est Sicilia.

E intanto queste undici imprese sono anche in corsa per uno dei 12 primi

posti del “Premio nazionale Ercole Olivario” nelle categorie “Dop/Igp” e

“Extravergine” per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e

fruttato intenso.

Nella competizione sfideranno altre 109 aziende italiane che hanno

superato le selezioni regionali presso le sale panel delle Camere di

commercio, su un totale di 180 concorrenti iniziali. Dal 14 al 17 aprile

prossimi a Perugia le migliori produzioni di olio d’oliva d’Italia

saranno valutate da una giuria composta da 16 esperti. La competizione

si concluderà il 15 e 16 maggio prossimi con la premiazione dei

vincitori nazionali.

Gli oli delle sedici aziende siciliane sono stati valutati lo scorso 26

febbraio da una giuria insediatasi presso la sala panel della Camera di

commercio di Ragusa e composta da 13 esperti e dal capo panel Giuseppe

Cicero, che hanno ritenuto di premiarne undici.

Il prossimo venerdì 4 aprile, alle ore 9,30, presso l’auditorium

“Cartia” della sede di Ragusa della Camera di commercio del Sud Est

Sicilia, in piazza della Libertà, saranno consegnati gli attestati del

“Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2025” alle aziende selezionate e

saranno consegnati dei riconoscimenti alle aziende che nelle ultime

edizioni nazionali hanno ottenuto risultati eccellenti. L’evento, dal

titolo “Tradizione e innovazione: la valorizzazione della cultura

dell’olio”, sarà coordinato da Federico Sisti, segretario generale della

Camera di commercio dell’Umbria e direttore di Promocamera.

Apriranno i lavori Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia;

Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di commercio

del Sud Est Sicilia; Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di

commercio dell’Umbria e presidente del Comitato di coordinamento del

“Premio nazionale Ercole Olivario”.

Alle 10,30 interverranno i rappresentanti delle istituzioni locali e di

settore. Alle 11 sono previste la premiazione delle imprese siciliane

vincitrici delle precedenti edizioni nazionali (Albo d’oro) e la

consegna dei premi “La goccia d’Ercole” riservati alle piccole

produzioni e la premiazione delle migliori olive da tavola.

Alle 11,30 il Capo panel della giuria, Giuseppe Cicero, farà il punto

sulla selezione degli oli di quest’anno; seguirà la cerimonia di

premiazione dei vincitori del Primo “Premio Ercole Olivario Regione

Sicilia 2025”.

Infine, alle 12,30, in Sala Borsa, sarà possibile degustare gli oli

vincitori.

I dati

In Sicilia sono 455 le industrie addette alla produzione di olio

d’oliva. L’“oro verde” in etichetta dà lavoro a 924 dipendenti,

moltissimi giovani e donne, di cui 152 sono componenti delle famiglie

proprietarie delle aziende, segno dello strettissimo e storico legame

fra il territorio regionale e queste attività che rappresentano uno dei

fiori all’occhiello dell’economia siciliana di qualità.