I dazi imposti da Donald Trump colpiscono ancora i mercati. L’apertura delle Borse asiatiche segna un nuovo crollo questa mattina, aggravando la crisi globale innescata dalla guerra commerciale degli Usa.

“Più di 50 paesi” hanno contattato la Casa Bianca “per avviare i negoziati” sulla questione dei dazi, ha affermato domenica il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett. Sabato è entrata in vigore un’aliquota doganale universale del 10%. Sarà aumentato, a partire da mercoledì, per diverse decine di importanti partner commerciali degli Stati Uniti, in particolare l’Unione Europea (20%) e la Cina (34%), su decisione di Donald Trump .

I paesi che hanno proposto di aprire i negoziati “lo fanno perché capiscono che dovranno farsi carico di gran parte di questi dazi doganali “, ha affermato il direttore del National Economic Council, che supporta il presidente americano in materia di politica economica. Kevin Hassett si è quindi opposto alla tesi secondo cui questi nuovi dazi doganali penalizzeranno soprattutto l’economia americana. “Non credo che assisteremo a un impatto importante sui consumatori negli Stati Uniti “, ha insistito il consulente, intervistato dalla ABC.

Male il Giappone, con l’indice Nikkei sceso di oltre l’8% poco dopo l’apertura, mentre l’indice Topix più ampio è stato scambiato l’ultima volta in ribasso di oltre il 6,5% dopo essersi ripreso dalle sue perdite più consistenti.

In Cina, dove i mercati hanno riaperto dopo un giorno festivo, lo Shanghai Composite Index è stato scambiato l’ultima volta in ribasso del 6,7%. L’indice blue-chip CSI300 ha perso il 7,5%. A Hong Kong, l’indice di riferimento Hang Seng ha aperto in ribasso di oltre il 9%. Il Kospi della Corea del Sud è crollato di oltre il 4,8% poco dopo l’apertura.

“I mercati asiatici stanno registrando il peggior periodo da due giorni per le azioni di Wall Street in cinque anni. I future sulle azioni statunitensi sono crollati domenica sera dopo due sessioni di vendite che hanno spazzato via oltre 5,4 trilioni di dollari di valore di mercato. Le azioni statunitensi sono crollate bruscamente venerdì dopo che la Cina ha reagito ferocemente, imponendo una tariffa del 34% su tutti i beni statunitensi, sollevando timori di una guerra commerciale in escalation e dannosa, alimentata dalla continua tensione