Lucignano: Festival delle Musiche

Apericena e concerto a base di cumbia con Los Cumbieros Galacticòs

Appuntamento a Lucignano con il Festival delle Musiche e il Teatro Rosini nella cornice estiva di Piazza San Francesco per una serata dal sound internazionale

Lunedì 31 luglio il Festival delle Musiche arriva a Lucignano con un evento speciale in Piazza San Francesco che segna anche l’ultimo appuntamento della stagione teatrale 2023 del Teatro Rosini. Ad animare la serata, con inizio alle ore 20:00, sarà il gruppo Los Cumbieros Galacticòs formato da Daniele Chazarreta (chitarra), Yorka Rios (voce), Modestino Musico (fisarmonica e synth), Michele Staino (basso) e Gabriele Pozzolini (percussioni). Come consuetudine per gli eventi firmati dal Teatro Rosini il concerto sarà accompagnato da un apericena sudamericano a cura di Susanna Del Cipolla – Agriturismo Villa Poggio le Vignacce. Il menù prevede empanadas, guacamole e tortilla di mais, pico de gallo, galinhada brasiliana e fagioli rossi con cipolla e coriandolo accompagnati da un bicchiere di pisco sour o da un analcolico a base di ananas. Ingresso € 15,00 con prenotazione obbligatoria. L’evento è a cura di Officine della Cultura con il sostegno del Comune di Lucignano.

Los Cumbieros Galacticòs è una band dal profilo internazionale con componenti di Cubanìa Y Tradition, Mescaria e della Baro Drom Orkestar. A guidare la formazione è il chitarrista argentino Daniel Chazarreta, nato a Rosario e virtuoso delle sei corde che si è esibito con Vinicio Capossela, Orchestra Iperion, Juanjo Dominguez, Cacho Tirao e molti altri. Chazarreta porta il folklore del Sud America in giro per il mondo e con i fidi Cumbieros Galaticòs mette in piedi una festa a base di cumbia (musica popolare centroamericana caratterizzata dalla fusione di elementi amerindi, africani e spagnoli), chicha peruana e quarteto argentino. Accompagnano Chazarreta la cantante cubana Yorka Rios (nata a l’Habana e figlia d’arte, suo padre Raul Rios, straordinario violinista, è stato fra i fondatori di uno dei gruppi più importanti della musica cubana, La Ritmo Oriental), e tre fra i maggiori esponenti della world music in Italia: Modestino Musico, Michele Staino, Gabriele Pozzolini.

Prenotazioni presso: Lucignano – Ufficio Turistico (c/o Museo Comunale) Piazza del Tribunale tel. 0575 838001; Arezzo – Officine della Cultura – via Trasimeno, 16 – tel. 0575 27961 – 338 8431111 – biglietteria@officinedellacultura.org. Ulteriori informazioni: www.festivaldellemusiche.it.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz on the Corner, AS Monteservizi con il sostegno della Regione Toscana e dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino.