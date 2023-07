Emergenza incendi a Palermo

Continua senza pause il lavoro dei vigili del fuoco nel Sud Italia per l’attività di lotta e contrasto agli incendi boschivi. Da domenica sono stati 1.387 gli interventi effettuati tra Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In Sicilia nelle ultime 48 ore portati a termine 650 interventi dai 2.429 pompieri intervenuti. Oggi maggiori criticità nel palermitano a Capo Gallo, Altofonte, Monreale e San Martino. A Messina vigili del fuoco impegnati a Tono, Curcuraci e Faro Superiore. In Calabria, da domenica, sono stati effettuati 390 interventi per incendi boschivi. Più interessate le aree di San Giovanni di Sambatello e Bagnara nel reggino, mentre a Cosenza le squadre sono impegnate sulle colline di Grisolia. Critica la situazione in Puglia: nelle ultime 48 ore svolti 169 soccorsi legati agli incendi di bosco e vegetazione. Da segnalare l¿incendio a Marina di San Cataldo (LE), dove le fiamme stanno interessando una pineta e delle abitazioni, e un altro a Vieste (FG), dove sono in corso evacuazioni di strutture alberghiere minacciate dalle fiamme. Su entrambi questi due incendi sono in azione mezzi aerei del Corpo nazionale.

Ettari ed ettari di natura stanno andando in fumo insieme a colture agricole e beni pubblici e privati con danni incalcolabili, mentre purtroppo già si contano le prime vittime.

Si tratta certamente degli effetti del cambiamento climatico che ogni anno si manifesta con maggiore forza distruttiva complici le temperature altissime, venti caldi impetuosi, siccità estesa.

Il Wwf scrive “Proprio per queste ragioni, però, istituzioni ed enti preposti non possono dirsi sorpresi e non si sarebbero dovuti far trovare impreparati”.

Nel pomeriggio del 25 luglio, il personale specialista nautico del distaccamento porto dei Vigili del fuoco di Messina è intervenuto, in supporto al personale della capitaneria di porto di Messina, in località Casabianca per soccorrere una mamma con due figli, che erano rimasti bloccati al largo per il moto ondoso.