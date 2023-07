Sicilia Incendi e Alluvioni. Parte la petizione “Difendere la Patria con la prevenzione”

Parte da Palermo, una delle città più colpite in questi giorni dall’emergenza incendi, la petizione al Governo perché sia destinato un miliardo di euro all’acquisto di Canadair e ad interventi di prevenzione del rischio incendi e del rischio idrogeologico.

La petizione è stata lanciata dall’Associazione InformaGiovani, dopo che la Sottosegretaria per la Difesa Isabella Rauti ha confermato l’interesse del Governo per l’acquisto di almeno 100 carri armati Leopard 2 con un costo di diversi miliardi di euro.

“La difesa della Patria – affermano i promotori della petizione, si fa anche con gli interventi di prevenzione e contrasto degli effetti del cambiamento climatico. In queste ore è evidente che l’Italia non ha, per esempio un numero adeguato di mezzi aerei per il contrasto degli incendi, e che il personale è di almeno il 30% inferiore alle necessità.

Per questo chiediamo che almeno un miliardo di euro dei 4 destinati all’acquisto dei carri armati sia destinato all’acquisto di Canadair e per finanziare interventi di prevenzione del rischio incendi e del rischio idrogeologico.”

La petizione è online su https://ignet.eu/petizione