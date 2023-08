Guerra Russia-Ucraina

In un messaggio su Telegram, il presidente dell’Ucraina ha annunciato i risultati di un’ispezione degli uffici di arruolamento militare. Risultato: “arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso il confine di coscritti” ha citato Zelensky.

16:07

La Germania discute la consegna di missili Taurus all’Ucraina

Secondo le informazioni della rivista tedesca Der Spiegel , il governo tedesco sta esaminando a quali condizioni la Germania potrebbe fornire all’Ucraina missili da crociera di tipo Taurus dalle scorte dell’esercito tedesco. Con una lunghezza di cinque metri e volando a bassa quota, questi missili sono particolarmente precisi e difficili da fermare con l’aiuto di una difesa contraerea. L’esercito ne avrebbe in magazzino più di seicento.

Il ministero della Difesa tedesco ha tuttavia chiesto al produttore dei missili di ridurne la gittata, solitamente di cinquecento chilometri, in modo che non potessero raggiungere il territorio russo. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, teme che la consegna di queste armi provocherà un’escalation del conflitto. Fino ad ora, il Cancelliere e Ministro della Difesa, Boris Pistorius, si era sempre rifiutato di consegnare questi missili, sottolineando che il ruolo della Germania negli aiuti agli armamenti era piuttosto a livello di difesa antiaerea e consegne di carri armati. La rivista tedesca ricorda che dietro le quinte si disse che “il Cancelliere voleva consegnare missili da crociera solo se gli Stati Uniti consegnavano a Kiev missili a lungo raggio di tipo ATACMS. »Ma, da allora, altre nazioni europee hanno consegnato tali missili aria-superficie, come il Regno Unito con lo Storm Shadow e la Francia con i missili Scalp , entrambi con una gittata di duecentocinquanta chilometri.

Leggi anche: Guerra in Ucraina: Londra infrange un tabù consegnando per la prima volta missili a lungo raggio a Kiev

Aggiungi alle tue selezioni

Aumenta la pressione esercitata sul cancelliere tedesco. Andreas Schwarz è stato il primo deputato dell’SPD (il partito del signor Scholz) a dichiararsi favorevole alla consegna di questi missili a Kiev, e il presidente della commissione per gli affari esteri Michael Roth ha scritto su X (ex Twitter): “Le consegne di armi alla martoriata Ucraina non sono un’escalation ma sono in linea con il diritto internazionale. »