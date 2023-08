Calici di stelle 2023, un’edizione oltre le aspettative

Oltre 2500 presenze, quasi 1200 calici distribuiti. Sono alcuni dei numeri dell’edizione 2023 di Calici di Stelle, che la Pro Loco di Vinci ha organizzato per lo scorso giovedì 10 agosto.

Un’edizione che torna ai fasti prepandemici, e che segnala la capacità dell’associazione vinciana di creare momenti attrattivi nella città di Leonardo.

Merito del gruppo di volontari che animano la Pro Loco e del suo consiglio direttivo, capaci di creare eventi ad hoc dedicati alle specialità del territorio.

Per l’edizione 2023 la Pro Loco tiene a ringraziare gli undici produttori vitivinicoli che hanno contribuito alla serata con i propri vini: Casetta I, Dianella I, La Doccia di Vinci, Fralupaia, Lupi Barano, Il Piastrino, Fattoria Piccaratico, Santa Barbara, Tenuta Santini, Podere Lo Scocuzzo e Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano.

Così come un sentito ringraziamento va a chi ha animato i punti ristoro disseminati per il borgo: Il Fornino di Vinci, La Dispensa, MMM Mati Dolci e Fabrizio Mazzantini.

E poi CopyWorld per il supporto grafico sui sottobicchieri e Porte Aperte onlus per i finissimi portacalici, passando per gli Astrofili di Montelupo che ci hanno permesso di osservare il cielo e le stelle, fino agli organizzatori di “Metaforma”, la mostra fotografica a cura di Caue Pintaudi e Giulia Vergalito, e ai “Tarocchi disturbanti” di Valentina Naldini.

Calici di Stelle è stato anche musica dal vivo con i Lazy Lucy and the Whities e i Sinedades.

Infine, il ringraziamento va all’amministrazione comunale per aver messo a disposizione i luoghi di Calici di Stelle, compreso il Museo Leonardiano e la sua torre.