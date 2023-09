RO.MENS: Festival di promozione e di prevenzione diffusa della salute mentale

IL PROGRAMMA

RO.MENS vuole essere un Festival di promozione e di prevenzione diffusa della salute mentale, per abbattere i muri del pregiudizio e per favorire atteggiamenti di accettazione. Vuole permettere ai cittadini, ed in particolare ai giovani, di facilitare i processi di inclusione e di combattere il pregiudizio e lo stigma nei confronti delle persone con grave disagio mentale, anche consentendo di conoscere i servizi pubblici del Dipartimento di Salute Mentale, con la collaborazione dei mass media, mettendo tutti insieme rappresentanti delle istituzioni, operatori, utenti, familiari, artisti, sportivi e protagonisti della cultura. Nella II Edizione una particolare attenzione è rivolta alla promozione degli inserimenti al lavoro.

Tutte le informazioni relative al Festival, compresa l’articolazione e le locandine dei singoli eventi, sono consultabili sul portale www.salutementale.net in continuo aggiornamento. Per le comunicazioni della stampa è attiva la mail stampa.romens@aslroma2.it

MARTEDI’ 3 OTTOBRE

Ore 12:30 inaugurazione del Mosaico presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale in Viale Manzoni 16, realizzato con la partecipazione degli utenti nei Laboratori del Centro Diurno “La Fabbrica dei Sogni” del Dipartimento di Salute Mentale (DSM). Interverranno Barbara Funari, Assessora ai Servizi Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Giuseppe Gambale, Direttore Sanitario ASL Roma 2, Michela Micheli e Angelina Di Prinzio, Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, Massimo Cozza, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 2, e il padrino del Festival Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore televisivo.

Ore 16:00 Premiazioni Estemporanea di pittura a aperta a tutti, piccoli ed adulti, presso il Parco degli Acquedotti, via Lemonia 214, a cura del Centro Diurno Cinecittà del DSM. A partire dalle ore 9:00 gratis tele-pennelli-colori fino ad esaurimento scorte con consegna delle opere entro ore 14 e 30. Giuria composta da esperti di pittura. Interverranno Erika Battaglia, Presidente Commissione VI Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro di Roma Capitale, Francesco Laddaga, Presidente del Municipio VII e Adriana Rosasco, Assessora Politiche Sociali e per l’integrazione socio-sanitaria – Politiche per l’integrazione e l’intercultura – Politiche abitative – Politiche di genere e Pari opportunità del Municipio VII.

DA MARTEDI’ 3 OTTOBRE A MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE

Open Day presso i Centri Diurni del DSM in collaborazione con la Consulta dipartimentale, eventi con la partecipazione dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX.

CENTRI DIURNI CASILINA E MANFREDONIA Casa della Cultura del V Municipio, sita in via Casilina 665 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

CENTRO DIURNO L’AQUILONE presso il Parco Insieme di Settecamini – Via di Casal Bianco s.n.c.

dalle ore 15.30 alle 19.30

CENTRO DIURNO LA FABBRICA DEI SOGNI Via delle Canapiglie, 50 dalle ore 9.00 alle 15.30

CENTRO DIURNO VILLA LAIS Via Paolo Albera, 50 dalle 10.00 alle 18.30

CENTRO DIURNO SAN PAOLO Viale Giustiniano Imperatore dalle ore 16.00 alle ore19.00

CENTRO DIURNO VERGANI Via Ignazio Silone – 3° Ponte dalle ore 9.00 alle ore 13.00

DA GIOVEDI’ 5 OTTOBRE A DOMENICA 8 OTTOBRE

A ROMICS XXXI edizione

Ore 10:00 – 20:00 Apertura stand ASL ROMA 2, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, a Romics, Festival Internazionale del Fumetto dal 5 all’8 ottobre, presso la Nuova Fiera di Roma in via Portuense 1645 -1647, con la diffusione del fumetto BACK TO THE RO.MENS, realizzato dagli utenti dello Spazio Potenziale per Giovani Adulti ARGOLAB 2 del DSM, a partire dalle FAQ dell’Istituto Superiore di Sanità sulla salute mentale.

Domenica 8 ottobre ore 13:00 – 14:00, presso il Palco Movie Village, pad.5.

“Che ti passa per la mente?” Romens a Romics: il diritto di stare bene!

Francesco Venturi, in arte TAF è illustratore e fumettista. Dal 2020 è maestro d’arte nel laboratorio di arti visive di Argolab2 e direttore artistico della rivista Argomenti.

Gli autori del fumetto Zeno Canulli e Manuel Di Bartolomeo

Alfredo Sprovieri, giornalista e scrittore, direttore responsabile rivista Argomenti

Michela Rossi, in arte Sonno, è una fumettista e illustratrice Dal 2021 curatrice dell’inserto Fumetti del quotidiano Domani, nello stesso anno pubblica Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics). Nel 2022 ha vinto il Premio Nuovi Talenti al Romics e ha pubblicato il suo primo fumetto a puntate La volontà, l’istinto e l’abilità dei nostri sensi.

Durante le 4 giornate del Festival sono previsti presso lo stand incontri con testimonial e rappresentanti istituzionali ed un evento sulla salute mentale per la giornata di domenica 8 ottobre nella tarda mattinata, presso il Palco Movie Village, pad.5.

DA GIOVEDI’ 5 OTTOBRE A SABATO 7 OTTOBRE

AL MONK

Ore 17:30 – 20:00 del 5 ottobre Inaugurazione presso la tecnostruttura Monk, in via Giuseppe Mirri 35, della esposizione delle opere realizzate dagli studenti delle scuole medie superiori nell’ambito dei concorsi arti figurative, letterarie, audiovisive anche musicali.

Il cantautore Edoardo Vianello incontra gli studenti autori delle opere, utenti, familiari ed operatori.

Partecipa Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco di Roma alle Politiche Giovanili.

La mostra – con video, podcast, racconti, poesie, foto, quadri, lenzuolo dipinto, scultura – è aperta con accesso libero e gratuito, oltre che il giorno dell’inaugurazione fino alle ore 24, anche venerdì 6 e sabato 7 ottobre dalle ore 18 e 30 alle ore 24. Studenti, professori e cittadini possono votare in loco le opere esposte selezionate.

Successivamente, unitamente al voto di una giuria tecnica presieduta da Pino Strabioli, con il prof. Giuseppe Carrus, Università degli Studi Roma Tre e Giovanni Fiori, Presidente Consulta Dipartimentale sono scelte le opere da premiare per ciascuno dei tre concorsi.

DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 9:00 – 13:00 “Matti per la corsa – L’uguaglianza nelle differenze”, organizzata dall’associazione “Si può fare di più” e dall’ASD Caffarella Runners nella cornice del Parco della Caffarella (ingresso da Largo Pietro Tacchi Venturi) con attività sportive (corsa agonistica e non agonistica di 10 km, volley e calcetto), passeggiata storico culturale e letture teatrali con accompagnamento musicale.

Partecipa il Dr. Francesco Vaia, Direttore Generale del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute

LUNEDI’ 9 OTTOBRE

Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 “La salute mentale nel tessuto sociale fra inclusione e pregiudizio” a cura del Dipartimento Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, presso il Polo Didattico in via Principe Amedeo 182b.

Saluti delle autorità

Prof. Marco Catarci, Prorettore dell’Università degli Studi Roma Tre

Prof.ssa Paola Perucchini, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione

Intervengono

Dr. Massimo Cozza, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2

Prof. Giuseppe Carrus, Dipartimento di Scienze della Formazione

Prof.ssa Fridanna Maricchiolo, Dipartimento di Scienze della Formazione

Prof. Davide Nardo, Dipartimento di Scienze della Formazione

Dr.ssa Elena Bilotta, Psicologa, Dottoressa di ricerca e Psicoterapeuta presso il Terzo centro di psicoterapia cognitiva di Roma

Dalle ore 18:00 alle 22:00 L’Impresa Sociale della Sartoria, a cura della Cooperativa Manser, presso la Ex Cartiera Latina in via Appia Antica 42, con aperitivo di benvenuto, area espositiva con installazioni grafiche e con sarte a disposizione per cucire sulle borse patch. talk con istituzioni ed ospiti, a conclusione performance musicale.

MARTEDI’ 10 OTTOBRE

SALA PROTOMOTECA AL CAMPIDOGLIO

Programma

Moderatore: Adriana Pannitteri, giornalista TG1 RAI

ORE 9:00

Proiezione video attività di pre-formazione dei centri diurni verso gli inserimenti lavorativi

ORE 9:20

Tavola rotonda flash

Il disagio mentale nella società

Coordina Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Roma 2, intervengono Simona Fimiani, Dirigente scolastico J.J. Rousseau, Salvatore Piromalli, Filosofo

ORE 9:50

La RAI in campo per il sociale e per la comunicazione in salute mentale

Roberto Natale, Direttore RAI per la sostenibilità – ESG

ORE 10:10

L’inclusione sociale e il pregiudizio in salute mentale

Massimo Cozza, Direttore dipartimento di salute mentale ASL Roma 2

ORE 10:30

La promozione sociale della salute mentale a Roma

Barbara Funari, Assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale

ORE 11:10

Tavola rotonda: L’integrazione nelle politiche per la salute mentale

Nella Converti, Presidente Commissione V politiche sociali e della salute

Tiziana Biolghini, Consigliera delegata al sociale e pari opportunità della Città Metropolitana di Roma

Monica Moriconi, Delegata del Sindaco ASL Roma 2

Elena Gentili, Presidente della Consulta cittadina permanente per la salute mentale di Roma

Giovanni Fiori, Presidente della Consulta dipartimentale DSM ASL Roma 2

ORE 12.15

La giornata mondiale della salute mentale

Alberto Siracusano, Coordinatore del tavolo tecnico per la salute mentale del Ministero della Salute, Prof. ordinario e direttore UOC di psichiatria e psicologia clinica presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata

ORE 12:30

La presentazione delle 3 opere vincitrici dei Premi RO.MENS. a cura di Pino Strabioli, realizzate dagli studenti delle scuole medie superiori per i concorsi arti figurative, letterarie, audiovisive anche musicali e delle storie di assunzione lavorativa di persone con disturbi mentali da parte di aziende e cooperative.

ORE 12.45

L’intervento di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale con premiazioni degli studenti che hanno realizzato le opere vincitrici e dell’azienda o cooperativa con le migliori storie di assunzione lavorativa.

Sono stati invitati a partecipare

Commissioni di Roma Capitale V Politiche Sociali e della Salute, VII Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, X Sport, Benessere e Qualità della Vita, XI Scuola, Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX, Scuole Medie Superiori e Aziende che hanno partecipato ai Concorsi, Università degli Studi Roma Tre, Direzioni Romics e Monk, Direzione Strategica ASL Roma 2 con Distretti Sanitari ed Aree Amministrative, Dipartimenti delle Malattie di Genere, della Genitorialità, del bambino e dell’adolescente, di Prevenzione, Tutela delle Fragilità, Direzioni Ospedali Sandro Pertini e Sant’ Eugenio, UOC Assistenza alla Persona, UOSD Professioni Sanitarie Riabilitative e Servizio Assistenza Sociale Aziendale.

La partecipazione è riservata esclusivamente ai cittadini che hanno ricevuto la conferma della loro iscrizione fino ad esaurimento posti, previo invio mail a romensfestival@gmail.com

I giornalisti si possono accreditare con richiesta da inviare a stampa.romens@aslroma2.it