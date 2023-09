Torinodanza Festival 2023: “Jungle Book Reimagined” del coreografo Akram Khan

IL COREOGRAFO AKRAM KHAN

Fonderie Limone di Moncalieri – Sala Grande

6 e 7 ottobre 2023, ore 20.45

Il coreografo Akram Khan torna quest’anno a Torinodanza Festival con lo spettacolo Jungle Book Reimagined, una riscrittura del classico della letteratura inglese Il libro della giungla di Rudyard Kipling, che sarà in scena alle Fonderie Limone di Moncalieri il 6 e il 7 ottobre 2023 alle 20.45. In questo lavoro, il coreografo di origini bengalesi esplora i temi centrali dell’opera, la comunanza tra le specie, l’interdipendenza tra uomini e natura, il bisogno di appartenenza, offrendo un’ulteriore riflessione sulle tematiche della comunione dei popoli, del rapporto uomo-natura, dell’esaltazione di una cultura condivisa.

Note di Akram Khan

Voglio immergermi nei miti di oggi e nelle storie dei bambini di domani. Voglio quindi trovare un modo per prendere una storia nota e familiare e osservarla attraverso la lente dei bambini di oggi, i miei figli, i nostri figli, che sono e diventeranno i nostri narratori presenti e futuri.

Perché? La storia del Libro della giungla mi è sempre stata vicina. Non solo perché da ragazzo ho interpretato il ruolo di Mowgli in una produzione di danza indiana, ma soprattutto per le tre profonde lezioni che contiene e che ho portato con me per tutta la vita. La lezione della comunanza tra le specie, l’interdipendenza vincolante tra uomini, animali e natura e, infine, il senso di famiglia e il nostro bisogno di appartenenza.

Oggi viviamo in tempi incerti e senza precedenti, non solo per la nostra specie ma per tutte le specie del pianeta. La causa principale di questo enigma è che abbiamo dimenticato il nostro legame con la nostra casa, il nostro pianeta. Tutti noi lo abitiamo, tutti prendiamo da esso e costruiamo su di esso, ma abbiamo dimenticato di restituirgli il nostro rispetto.

Per questo credo che dobbiamo cambiare le cose dalla base, se vogliamo vedere un futuro più luminoso. Per questo mi sento in dovere di condividere la storia – amorevolmente nota come Il libro della giungla – con bambini e adulti di tutte le culture, per reimparare ciò che noi, come specie, abbiamo convenientemente dimenticato. E credo che il modo più forte e profondo per raccontare questa storia sia la magia della danza, della musica e del teatro.

Cosa? Questa produzione ricalca la storia di Rudyard Kipling, ma questa versione particolare è molto più vicina alla mia interpretazione dell’opera originale. Mowgli e tutti i personaggi noti del racconto saranno presenti in questa nuova versione con una nuova colonna sonora.

Come? Sono estremamente consapevole dei messaggi profondi dell’opera originale. Ma sono anche consapevole della potenza e della rilevanza di questi messaggi per il mondo di oggi. E ho sempre creduto che prima delle parole ci siano i fatti. Vorrei quindi affrontare questa produzione con un’azione diretta verso il cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico colpisce e continuerà a colpire tutte le creature viventi su questo bellissimo pianeta. Allora, come possiamo creare un’opera che utilizzi meno scenografie, in modo da poter viaggiare più leggeri durante le tournée? Dopo l’isolamento, ho imparato ad apprezzare la tecnologia in modi che prima del Covid-19 non apprezzavo. Semplicemente perché mi ha permesso di rimanere in contatto con i miei cari, il mio team artistico e il mondo intero. Senza l’uso della tecnologia, mi sarei sentito veramente solo.

Per questo vorrei proporre un palcoscenico vuoto… cioè l’assenza di un set fisico. Per farlo, vorrei esplorare, attraverso l’uso della tecnologia, proiezioni come set non fisico. Non dobbiamo dimenticare che il più delle volte la grande narrazione può essere raccontata con gli strumenti più semplici. I nostri corpi, le nostre voci e la nostra convinzione in quella storia.

Akram Khan è uno dei più acclamati e stimati artisti della danza di oggi. Negli ultimi 22 anni ha creato un corpo di opere che ha dato un contributo significativo all’arte nel Regno Unito e nel resto del mondo. La sua reputazione si è costruita sul successo delle sue produzioni fantasiose, estremamente accessibili e cariche di significato come Jungle Book Reimagined, Outwitting the Devil, XENOS, Until the Lions, Kaash, iTMOI (in the mind of igor), DESH, Vertical Road, Gnosis e zero degrees.

Tra i suoi precedenti collaboratori figurano il Balletto Nazionale Cinese, l’attrice Juliette Binoche, la ballerina Sylvie Guillem, i coreografi/danzatori Sidi Larbi Cherkaoui e Israel Galván, la cantante Kylie Minogue e il gruppo indie rock Florence and the Machine, gli artisti visivi Anish Kapoor, Antony Gormley e Tim Yip, lo scrittore Hanif Kureishi e i compositori Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook e Ben Frost.

Il lavoro di Khan è riconosciuto come profondamente commovente, con una narrazione intelligente e naturalmente intima ed epica. Descritto dal Financial Times come un artista “che parla tremendamente di cose tremende”, uno dei momenti più rilevanti della sua carriera è stata la creazione di una parte della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012, che è stata accolta con consenso unanime.

Fonderie Limone Moncalieri – Sala Grande

6 e 7 ottobre, ore 20.45

AKRAM KHAN COMPANY

JUNGLE BOOK REIMAGINED

regia/coreografia Akram Khan

danzatori Lucia Chocarro, Tom Davis-Dunn, Harry Theadora Foster, Thomasin Gülgeç, Max Revell, Matthew Sandiford, Pui Yung Shum, Fukiko Takase, Holly Vallis, Vanessa Vince-Pang, Jan Mikaela Villanueva, Luke Watson

collaboratore creativo/coach Mavin Khoo

scrittore Tariq Jordan

consulente drammaturgico Sharon Clark

compositore Jocelyn Pook

progetto sonoro Gareth Fry

progetto luci Michael Hulls

scenografia Miriam Buether

direzione creativa e direzione dell’animazione Adam Smith (YeastCulture)

produttore / direttore del progetto video Nick Hillel (YeastCulture)

Artisti/animatori del Rotoscope Naaman Azhari, Natasza Cetner, Edson R Bazzarin

Akram Khan Company

coprodotto da Curve Leicester, Attiki Cultural Society – Greece, Birmingham Hippodrome, Edinburgh International Festival, Esplanade – Theatres on the Bay Singapore, Festspielhaus St. Pölten, Internationaal Theater Amsterdam, Joan W. and Irving B. Harris Theater for Music and Dance – Chicago, Lincoln Center for the Performing Arts – New York, Maison de la Danse / Pôle européen de création – Lyon, National Arts Centre – Canada, New Vision Arts Festival – Hong Kong, Orsolina28, Pfalzbau Bühnen – Theater im Pfalzbau Ludwigshafen, Romaeuropa Festival, Stanford Live / Stanford University, Teatros del Canal – Madrid, théâtre de Caen, Théâtre de la Ville – Paris.

Col sostegno di Garfield Weston Foundation, Genesis Foundation e Angela Bernstein CBE

Col sostegno di Arts Council England

