Parte la tournée italiana di AGOSTO A OSAGE COUNTY di Tracy Letts per la regia di Filippo Dini

TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE

Stagione Teatrale 2023/2024

IL 14 OTTOBRE PARTE LA TOURNÉE ITALIANA DI “AGOSTO A OSAGE COUNTY”

DI TRACY LETTS, CON LA REGIA DI FILIPPO DINI, CHE VEDRÀ PROTAGONISTI OLTRE A DINI, ANNA BONAIUTO, MANUELA MANDRACCHIA

La commedia è stata premiata con il Pulitzer nel 2008 e ha ottenuto la notorietà sul grande schermo col celebre film I segreti di Osage County.

Filippo Dini ne firma la prima versione italiana.

AGOSTO A OSAGE COUNTY di Tracy Letts, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, verrà rappresentato in tournée nelle principali città italiane nel periodo ottobre 2023/febbraio 2024.

La commedia, che ha ricevuto nel 2008 il Premio Pulitzer e da cui è stato tratto il celebre film I segreti di Osage County, è diretta da Filippo Dini.

Lo spettacolo è interpretato da Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Filippo Dini, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeria Angelozzi, Edoardo Sorgente, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella.

Traduzione del testo a cura di Monica Capuani. Dramaturg e aiuto regia Carlo Orlando, scene di Gregorio Zurla, costumi di Alessio Rosati, luci di Pasquale Mari, musiche di Aleph Viola, suono di Claudio Tortorici.

AGOSTO A OSAGE COUNTY in questa stagione debutterà nelle seguenti città:

PISTOIA, Teatro Manzoni, 14 e 15 ottobre 2023

ROMA, Teatro Ambra Jovinelli, dal 18 al 29 ottobre 2023

ASTI, Teatro Alfieri, 2 novembre 2023

PINEROLO, Teatro Sociale, 4 novembre 2023

MANTOVA, Teatro Sociale, 7 novembre 2023

PARMA, Teatro Due, 10 e 11 novembre 2023

SAN MARINO, Teatro Nuovo, 14 novembre 2023

ANCONA, Teatro delle Muse, dal 16 al 19 novembre 2023

PADOVA, Teatro Verdi, dal 22 al 26 novembre 2023

BOLZANO, Teatro Comunale, dal 30 novembre al 3 dicembre 2023

TRENTO, Teatro Sociale, dal 7 al 10 dicembre 2023

BRESCIA, Teatro Sociale, dal 13 al 17 dicembre 2023

CATANIA, Teatro Verga, dal 2 al 7 gennaio 2024

PORDENONE, Teatro Giuseppe Verdi, 10 e 11 gennaio 2024

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, 13 e 14 gennaio 2024

MILANO, Teatro Franco Parenti, dal 16 al 21 gennaio 2024

NAPOLI, Teatro Bellini, dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024

Tracy Letts è un attore e drammaturgo americano poliedrico e pluripremiato. Ha ricevuto il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 2008 per August: Osage County, diventato nel 2014 I segreti di Osage County, film candidato a due Oscar con Meryl Streep e Julia Roberts. Filippo Dini dirige la prima versione italiana di questa commedia inquieta, straripante di personaggi indimenticabili e momenti di autentica crudeltà.

Agosto a Osage County racconta un dramma familiare di rara intensità e imprevedibilità, in cui l’aridità del contesto – l’estate afosa delle Grandi Pianure dell’Oklahoma – si specchia con quella interiore dei protagonisti. Nella contea di Osage, in Oklahoma, vivono Violet e suo marito Beverly Weston, poeta alcolizzato. Un giorno l’uomo scompare misteriosamente e la famiglia si riunisce precipitosamente, riportando a galla vecchi ricordi spiacevoli. Il ritrovamento del cadavere e il suo funerale daranno il via a una emozionante e divertente resa dei conti.

Scrive Tracy Letts: «La speranza di ogni drammaturgo è quella di poter attingere, attraverso la narrazione, a temi universali. Con molti americani condivido la storia di famiglie – per lo più discendenti di agricoltori irlandesi, tedeschi o olandesi – che hanno forgiato la loro etica dagli anni della Depressione fino al Baby Boom. Condivido il conflitto multigenerazionale che inevitabilmente nasce quando coloro che non hanno nulla hanno lasciato il loro orgoglio e il loro senso di colpa a coloro che non hanno voluto nulla. August: Osage County è il mio tentativo di esplorare questo scisma generazionale e la sensibilità del Midwest, perché, come disse Sam Shepard quando gli chiesero perché scrivesse così tanto sulla famiglia: “Che altro c’è?”. Agosto a Osage County ci può dare una possibilità per imparare come le dinamiche della “famiglia” continuino a plasmare noi e il nostro approccio al mondo».

Dichiara Filippo Dini: «Questo testo è l’ultimo anello di un filone meraviglioso, quello di Ibsen, di Èechov, di Pirandello e poi di Eduardo: il dramma borghese, che si concentra sulla dinamica familiare. Ma Tracy Letts ci parla della società contemporanea, e dunque può permettersi una crudezza che caratterizza amaramente la nostra epoca. Per tutto il tempo di questa commedia assistiamo a scontri, vendette, frustrazioni e rancori antichi e mai sopiti all’interno di una grande famiglia, dove regna una matriarca malata di cancro, perfida e dipendente dai medicinali, che non fa altro che confrontarsi violentemente con tutti i suoi famigliari, per prime le sue figlie. Regna un odio furioso in casa Weston, nutrito dalla degenerazione di ogni singola personalità che la abita, fomentato dai personali fallimenti, dalle invidie e dalle delusioni di una vita intera, dove la rabbia e l’aggressione sembrano essere gli unici linguaggi possibili, l’unico codice consentito per comunicare in quella famiglia. Una realtà selvaggia e primordiale sembra animare questa famiglia disfunzionale (come è stata definita) alle prese con l’ultimo atto del suo travagliatissimo percorso. Hanno tentato di amarsi, hanno provato a dialogare, hanno cercato per anni di comprendersi: adesso basta, dopo quel giorno (che corrisponde al giorno in cui viene seppellito papà) ogni vincolo familiare risulterà definitivamente spezzato e probabilmente non si rivedranno mai più.

Attraverso i personaggi di Letts abbiamo la possibilità di confrontarci con una parte di noi, che ha a che fare con ciò che riflettiamo sulle persone che ci circondano, alle quali inevitabilmente consegniamo un pezzetto del nostro essere, fatto di tutto ciò che ci nutre e ci avvelena in quel preciso momento. Questo si arricchisce del confronto, espresso nelle maniere più disparate, e qui inizia la condivisione. Tutto questo processo sembra essere molto ammalato nella nostra epoca, sembra soffrire di un cancro incurabile, come quello alla bocca di Violet, che ci impedisce di comunicare, appunto, di ristabilire l’umana trasmissione tra gli individui».

Filippo Dini si è formato alla Scuola dello Stabile di Genova e all’inizio della sua carriera di attore è stato diretto da figure importanti del teatro italiano, tra cui Carlo Cecchi, Giorgio Barberio Corsetti e Valerio Binasco. Al cinema ha lavorato con Nanni Moretti, Pupi Avati, i fratelli Taviani, Donato Carrisi, Francesca Comencini, i fratelli D’Innocenzo. La sua prima regia, Due fratelli di Fausto Paravidino, è del 2000. Nel 2015 ottiene il suo primo importante riconoscimento nazionale come regista, il premio Le Maschere del Teatro Italiano per la messinscena dell’Ivanov di Èechov, rinnovato nel 2019 per Così è (se vi pare) di Pirandello, prodotto dal TST. Dini riesce a trovare nel suo lavoro l’equilibrio della propria ricerca creativa alternando grandi classici ad adattamenti teatrali di opere letterarie o cinematografiche e nuovi testi di drammaturgia contemporanea.

Dal 2021 è regista residente del Teatro Stabile di Torino. Nelle ultime stagioni è stato regista e interprete di Così è se vi pare di Luigi Pirandello, Casa di bambola di Ibsen, The Spank di Hanif Kureishi, Ghiaccio di Bryony Lavery, e Il crogiuolo di Arthur Miller.

Dini (che in precedenza aveva ottenuto un premio Hystrio-Anct, un premio Golden Graal, tre premi Le Maschere del Teatro Italiano e il Premio della Critica), proprio recentemente ha ricevuto ai Premi Le Maschere del Teatro Italiano 2023 due importanti riconoscimenti: il premio per la Miglior regia e quello come Miglior attore protagonista per lo spettacolo Il crogiuolo di Arthur Miller, prodotto dallo Stabile di Torino insieme agli Stabili di Bolzano e Napoli.

AGOSTO A OSAGE COUNTY

di Tracy Letts

traduzione Monica Capuani

regia Filippo Dini

con Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Filippo Dini, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeria Angelozzi, Edoardo Sorgente, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella

dramaturg e aiuto regia Carlo Orlando

scene Gregorio Zurla

costumi Alessio Rosati

luci Pasquale Mari

musiche Aleph Viola

suono Claudio Tortorici

assistente regia Eleonora Bentivoglio

assistente costumi Rosa Mariotti

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

La prima mondiale di August: Osage County è stata presentata nel giugno 2007 da Steppenwolf Theatre Company, Chicago, Illinois (Martha Lavey, direttore artistico e David Hawkanson, direttore esecutivo).

August: Osage County ha debuttato a Broadway, Imperial Theatre il 4 dicembre 2007. Prodotto da Jeffrey Richards, Jean Doumanian, Steve Traxler, Jerry Frankel, Ostar Productions, Jennifer Manocherian, The Weinstein Company, Debra Black, Daryl Roth, Ronald Frankel, Marc Frankel, Barbara Freitag, Rick Steiner e Staton Bell Group. Autorizzazione concessa da A3 Artists Agency 350 Fifth Avenue 38th Floor New York, NY 10118 USA

PERSONAGGI E INTERPRETI

La famiglia WESTON:

VIOLET WESTON – Anna Bonaiuto

BEVERLY WESTON, suo marito – Fabrizio Contri

BARBARA FORDHAM, figlia di Beverly e Violet – Manuela Mandracchia

BILL FORDHAM, suo marito – Filippo Dini

JEAN FORDHAM, loro figlia – Caterina Tieghi

IVY WESTON, figlia di Beverly e Violet – Stefania Medri

KAREN WESTON, figlia di Beverly e Violet – Valeria Angelozzi

MATTIE FAE AIKEN, sorella di Violet – Orietta Notari

CHARLIE AIKEN, suo marito – Andrea Di Casa

CHARLIE PICCOLO AIKEN, loro figlio – Edoardo Sorgente

Altri:

STEVE HEIDEBRECHT, fidanzato di Karen – Fulvio Pepe

LO SCERIFFO – Fabrizio Contri

JOHNNA MONEVATA – Valentina Spaletta Tavella