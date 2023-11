Teatro della Pergola in scena “La dodicesima Notte”

7 – 12 novembre | Teatro della Pergola – Saloncino ‘Paolo Poli’

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 21; giovedì, ore 19; domenica, ore 16)

LA DODICESIMA NOTTE

di William Shakespeare

traduzione Orazio Costa Giovangigli

adattamento Filippo Gentili

con (in ordine di apparizione) Federica Lea Cavallaro, Federico Poggetti, Luca Pedron, Greta Bendinelli, Fabio Facchini, Federico Serafini, Manuel D’Amario, Maddalena Amorini, Giulia Weber, Davide Arena

costumi Elena Bianchini

scene Fran Bobadilla

disegno luci Samuele Batistoni

regia Pier Paolo Pacini

produzione Teatro della Toscana

Durata: 1h e 40’, atto unico

Dal 7 al 12 novembre torna nel Saloncino ‘Paolo Poli’ del Teatro della Pergola La dodicesima notte di William Shakespeare diretta da Pier Paolo Pacini, con la traduzione di Orazio Costa e l’adattamento di Filippo Gentili.

Una commedia sorprendente, amara, ma lieve, surreale, ma terrena, profondamente malinconica e irresistibilmente divertente. Un inno alla libertà ambientato in un regno immaginario pieno di musica e di colori.

Con Federica Lea Cavallaro, Federico Poggetti, Luca Pedron, Greta Bendinelli, Fabio Facchini, Federico Serafini, Manuel D’Amario, Maddalena Amorini, Giulia Weber, Davide Arena. I costumi sono di Elena Bianchini, le scene di Fran Bobadilla, il disegno luci è di Samuele Batistoni. La produzione è del Teatro della Toscana.

Due gli eventi collaterali: giovedì 9 novembre, ore 18, visita guidata gratuita al Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola che apre in esclusiva per i possessori del biglietto dello spettacolo; venerdì 10 novembre, in collaborazione con Unicoop Firenze, dopo la visione alle 21 (al costo speciale di 12 euro, biglietto da saldare la sera stessa a partire dalle ore 20 presso la cassa del Teatro previa prenotazione sul sito https://tinyurl.com/xiinotte), incontro esclusivo con la compagnia rivolto a ragazze e ragazzi under30. Tutte le info sul sito www.teatrodellatoscana.it

La dodicesima notte è l’ultima commedia giocosa, a tratti autenticamente farsesca, di William Shakespeare, prima della stagione delle grandi tragedie e delle commedie nere. Composta all’incirca nel 1600, ruota intorno al naufragio nell’immaginaria Illiria dei gemelli Viola e Sebastiano e alle avventure scaturite dal travestimento maschile della fanciulla che, sotto il nome di Cesario, diventa paggio del duca Orsino. Elegante e piena di grazia, la commedia trascina lo spettatore nella sua atmosfera magica e incantata, in cui i contrasti più feroci si compongono armoniosamente.

Dal 7 al 12 novembre torna nel Saloncino ‘Paolo Poli’ del Teatro della Pergola La dodicesima notte diretta da Pier Paolo Pacini nella versione di Orazio Costa, una traduzione di grande qualità e intelligenza teatrale, che tiene conto della peculiarità del testo che alterna l’uso di prosa e versi. Essa è stata snellita dall’intervento di Filippo Gentili, che con altrettanta intelligenza è intervenuto per aiutare a seguire l’intreccio, attualizzando il linguaggio laddove esso poteva risultare non immediatamente efficace per lo spettatore di oggi. In scena ci sono Federica Lea Cavallaro, Federico Poggetti, Luca Pedron, Greta Bendinelli, Fabio Facchini, Federico Serafini, Manuel D’Amario, Maddalena Amorini, Giulia Weber, Davide Arena. I costumi sono di Elena Bianchini, le scene di Fran Bobadilla, il disegno luci è di Samuele Batistoni. La produzione è del Teatro della Toscana.

La dodicesima notte è un testo emblematico nel percorso artistico di Costa. Lo mise in scena per la prima volta nel 1944 a Villa Giulia per celebrare la Liberazione di Roma con una compagnia riunita per l’occasione, tra cui Rina Morelli, Carlo Ninchi e Kiki Palmer; poi nella cornice della villa Floriana di Napoli, nel 1950, con la Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Roma (nel cast Antonio Crast, Giorgio De Lullo, Anna Proclemer, Rossella Falk, Salvo Randone, Camillo Pilotto, Nino Manfredi, Gianrico Tedeschi, Renzo Giovampietro). Costa ritorna all’opera shakespeariana nel 1971, prima a Trieste poi al Teatro Romano di Fiesole, stavolta traducendola lui stesso, sulla scia della ricerca, lunga una vita, sulla parola e il gesto scenico.

Spiega Pier Paolo Pacini: «Tra le commedie di Shakespeare, La dodicesima notte è quella per cui il concetto di contemporaneo può davvero essere usato a ragion veduta.

Attuale è, infatti, il tema della distanza tra l’essere e l’apparire (il travestimento di Viola, la metamorfosi di Malvolio e anche il lutto non granitico di Olivia ci riportano alle identità ritoccate che la gente assume sui social), ma soprattutto attuale è la fluidità di genere che in questo testo scorre con naturalezza: Viola si traveste da maschio, come maschio fa innamorare Olivia – che ne è attratta fisicamente perché intravede la femmina – e come maschio viene accettato da Orsino come sposa, prima di mostrarsi a lui come femmina; per non parlare dell’attrazione decisamente erotica di Antonio per Sebastiano.

A tutto ciò aggiungiamo il fatto che in questo allestimento Malvolio è interpretato da un’attrice, una scelta che è sia una sorta di citazione a contrario del fatto che nel teatro elisabettiano i ruoli femminili erano anch’essi interpretati da uomini, così come un cambio di genere funzionale al tema centrale della commedia.

Perché quello de La dodicesima notte è un mondo simile al nostro per contenuti, ma con una significativa differenza: la fluidità, le identità aperte e non rigidamente definite che oggi iniziamo ad accettare – ancora con mille difficoltà e all’interno di un dibattito polarizzato e spesso cattivo – in questo testo sono un dato di fatto, celebrato con un’allegria e una spensieratezza assolute in un divertissement un po’ pazzo dove in fondo a contare davvero è “quel che volete”. Una lezione di civiltà e un invito alla normalizzazione che Shakespeare ci fa arrivare attraverso i secoli con la maestria del suo genio teatrale e del suo spirito libero.

Questi temi si inseriscono in un clima di festa (non per niente la prima rappresentazione avvenne probabilmente nell’ambito di una festa studentesca), che fanno di questa commedia, ambientata in un regno inventato pieno di musica e di colori, un inno alla libertà, temperato da un’atmosfera favolistica che rende tutto un gioco. Ma – come in tutte le favole – la superficie apparentemente leggera nasconde significati profondi».

Eventi collaterali

Giovedì 9 novembre, ore 18, visita guidata gratuita al Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola che apre in esclusiva per i possessori del biglietto dello spettacolo per approfondire il progetto dei costumi della Dodicesima notte, nato dall’intreccio di una storicità tardo rinascimentale dal sapore astratto con una linearità di geometrie decisamente contemporanea, lavorando sulla corporatura di ognuno degli attori.

La scelta di materiali quali sete, shantung, tessuti indiani lavorati con fili metallici e crinoline, dalle cromie vivaci e brillanti, conferiscono preziosità e lucentezza all’insieme, che appare così ricercato e prezioso.

La palette di colori caratterizza ogni personaggio secondo una tonalità definita, favorendo anche dal punto di vista ottico il gioco di relazioni e di intrecci narrato nel testo. E quindi, i rossi per l’amore, i neri per la regalità, i verdi e gli azzurri per l’amicizia, i dorati per la follia.