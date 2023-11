Siena. “Questo non è amore” 2023. La Polizia di Stato organizza un convegno con l’Università di Siena per il 22 novembre, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nell’ambito delle iniziative in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre, la Polizia di Stato ha organizzato in collaborazione con l’Università di Siena un convegno sul tema.

Il 22 novembre, alle 10.00, presso l’Aula Magna del Rettorato, in via Banchi di Sotto 35, esperti e specialisti del settore si incontreranno per parlare della violenza di genere, di “Codice rosso” e tutto ciò che riguarda i reati commessi nei confronti delle donne, coinvolgendo gli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado di Siena.

Al convegno, aperto alla cittadinanza, prenderà parte il Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie Prefetto Vittorio Rizzi, che sarà accolto dal Questore Pietro Milone e dal “padrone di casa”, Rettore dell’Università Roberto Di Pietra.

Le iniziative della Polizia di Stato sul tema proseguiranno poi nella giornata della ricorrenza del 25 novembre.

Siena, 18 novembre 2023

