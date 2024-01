GIUBILEO, SEGNALINI: “VIA DEI CORRIDORI, SI PASSA ALLA SECONDA FASE CON I PRIMI CAMBI VIABILITA’”

Roma, 22 gennaio 2024 – A partire da mercoledì 24 gennaio il cantiere di via dei Corridori si estenderà per circa 1.700 metri nella tratta che va dai fornici di via del Mascherino fino a vicolo del Campanile escluso. I marciapiedi rimarranno fruibili per i pedoni lungo l’intera sezione e interverranno alcune modifiche alla viabilità. Nell’area ci sarà un rafforzamento dei servizi di viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. “Il Dipartimento Csimu – dichiara l’assessore Segnalini – sta andando avanti con le lavorazioni sui sanpietrini nell’area di Borgo. L’intervento finanziato con 1,8 milioni del Giubileo prevede una riqualificazione profonda e duratura. Questa fase dei lavori terminerà in circa 30 giorni e restituirà una pavimentazione completamente risanata, per procedere con il resto della strada”.

La nuova viabilità

In particolare, la nuova disciplina traffico interesserà via dei Corridori, dove sarà istituito il divieto di transito con eccezione dei veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati, nel tratto compreso tra vicolo delle Palline e via del Mascherino, oltre all’obbligo di svolta a destra verso vicolo delle Palline per i veicoli provenienti da Borgo Sant’Angelo. La chiusura al traffico di un tratto di via dei Corridori renderà necessaria la modifica ai sensi di marcia di alcune strade, per garantire la completa mobilità dei residenti. In particolare, su Borgo Vittorio verrà cambiato il senso di marcia, con istituzione del senso unico nel tratto e in direzione da via del Falco a via del Mascherino.