Palermo Teatro di Verdura: “LOVE MORRICONE – ARCHI & VOCI”

Il prestigioso Festival Lirico dei Teatri di Pietra debutta a PALERMO, venerdì 17 luglio (alle ore 21:00), al TEATRO di VERDURA con lo spettacolo “LOVE MORRICONE – ARCHI & VOCI” , l’evento delle estati siciliane.

Un viaggio sonoro travolgente che unisce le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Da Nuovo Cinema Paradiso a Malèna fino a Mission e ad altri capolavori della canzone d’autore italiana come “Se telefonando”, “Il Mondo”.

A dare vita a questa magia sarà la potenza dell’ensemble vocale ed orchestrale del Coro Lirico Siciliano, con la partecipazione di Lorenzo Papasodero e la direzione di Francesco Costa. Un tributo solenne e infinito all’orgoglio della musica italiana.

Ennio Morricone – Compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano, nato a Roma il 10 novembre 1928 e deceduto il 6 luglio 2020. È considerato uno dei più importanti e influenti compositori cinematografici della storia.

Morricone ha composto le musiche per oltre 470 film e serie TV, tra cui molti western all’italiana diretti da Sergio Leone, come la Trilogia del dollaro. Ha collaborato anche con registi internazionali come Quentin Tarantino, John Carpenter e Brian De Palma.

Durante la sua carriera, Morricone ha vinto numerosi premi, tra cui tre Grammy Awards, quattro Golden Globe, sei BAFTA, dieci David di Donatello e due Oscar, uno dei quali alla carriera nel 2007. Ha venduto più di 70 milioni di dischi e ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2016.