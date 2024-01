COMUNICATO STAMPA

GIORNATA DELLA MEMORIA: COMMEMORAZIONE IN RICORDO DELLE VITTIME LGBT+

Roma, 26 gennaio 2024 – Tra le iniziative della Giornata della Memoria, anche quest’anno Roma Capitale dedica un momento commemorativo in ricordo delle persone lgbt+ vittime del nazifascismo. L’appuntamento promosso dall’Ufficio Diritti LGBT+ è per oggi venerdì 26 gennaio alle ore 19 presso il monumento “Tutti Potenziali Bersagli” a piazzale Ostiense, insieme alla comunità lgbt+.

Interverranno alla commemorazione: Miguel Gotor, assessore alla Cultura e delegato alla Memoria, Michela Cicculli, presidente della commissione capitolina Pari Opportunità, Marilena Grassadonia, coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+, Amedeo Ciaccheri, presidente Municipio Roma VIII.

“Dopo il Viaggio della Memoria continua l’impegno di Roma Capitale nel raccontare la storia della cieca violenza nazifascista affinché quegli orrori non accadano mai più.

Ricordare gli stermini dimenticati è un atto di giustizia e verità che restituisce dignità a tutte le persone che in quei campi hanno perso la vita o la serenità.

Ritrovarsi oggi insieme alla comunità lgbt+ davanti le cinque sagome di piazzale Ostiense ha quindi un significato profondo. Ogni sagoma è un potenziale bersaglio, ogni bersaglio ha un triangolo di diverso colore, ogni colore racconta di un gruppo di persone sterminate all’interno dei campi di concentramento: il triangolo rosa per gli uomini gay, il triangolo nero per le persone “asociali” tra cui le donne lesbiche. Tante storie diverse, unite insieme da un medesimo destino. Come Roma Capitale continueremo a ricordarle tutte.”

Dichiara Marilena Grassadonia, coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

