CASO SALIS, DE SANTIS – MELEO: “ROMA SI SCHIERI APERTAMENTE CONTRO BARBARIE VISTE IN TRIBUNALE UNGHERESE”

Roma, 30 gennaio 2024 – “Le immagini di Ilaria Salis – giovane maestra milanese arrestata lo scorso febbraio per aver partecipato a una manifestazione antifascista a Budapest – in un’aula di tribunale della capitale ungherese non possono che destare forte preoccupazione e inquietudine.

Quella che si sta consumando ai danni della nostra connazionale è una chiara e gravissima violazione dei diritti umani: la ragazza è stata infatti condotta in tribunale con le mani e i piedi legati e tenuta per di più a mo’ di guinzaglio.

Una situazione del tutto inaccettabile dinanzi alla quale non possiamo assolutamente restare inermi.

A tal proposito, depositeremo in giornata una mozione con cui chiederemo al sindaco Gualtieri di attivarsi per offrire la piena solidarietà della città di Roma a Ilaria Salis e di promuovere l’estradizione della ragazza in Italia che, come dichiarato dal portavoce di Amnesty Inernational, potrebbe essere sottoposta ai domiciliari anche prima di un’eventuale condanna definitiva.

Roma si ponga espressamente dalla parte dei diritti umani e contro le misure dittatoriali e anti-democratiche spesso intraprese dal regime Orban”

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo capitolina M5S Linda Meleo.