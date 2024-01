Roma: inaugurata la nuova Zona 30 di Casal Monastero

INAUGURATA LA NUOVA ZONA 30 DI CASAL MONASTERO

PRESENTI IL SINDACO GUALTIERI E L’ASSESSORE PATANÈ

Roma, 31 Gennaio 2024 – Questo pomeriggio il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè e al Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberto, hanno inaugurato la nuova zona 30 e isola ambientale di Viale Ratto delle Sabine, a Casal Monastero.

L’intervento di riqualificazione, realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, ha creato una “Zona 30” che induce i veicoli a ridurre drasticamente la velocità a garanzia della sicurezza pedonale, soprattutto a protezione di chi entra o esce dalla scuola presente sul viale. È stato poi realizzato un ampio spazio pedonale assieme a una nuova grande piazza nello spazio centrale, fruibile in sicurezza anche e soprattutto da parte delle cosiddette utenze deboli, anziani e bambini.

Per quanto riguarda la riqualificazione dello spazio urbano è nata un’ampia area verde al posto di quello che, prima dei lavori, era un parcheggio al centro della strada. Contestualmente sono anche state abbattute le barriere architettoniche, mentre i marciapiedi sono stati ampliati per ottenere un restringimento delle due carreggiate. I percorsi e gli spazi pedonali sono stati protetti da elementi parapedonali in tutta la loro lunghezza, fungendo anche da dissuasori di sosta a protezione della nuova area.

“Oggi abbiamo presentato la prima “zona 30”, una iniziativa che vogliamo estendere e diffondere in tutta la città. L’intervento mostra come anche piccole opere come questa possano migliorare non solo la sicurezza stradale ma anche il rapporto di tutti noi con lo spazio dove abitiamo.

La “zona 30” non è solo un punto in cui si riduce la velocità ma un modo per recuperare spazi di cui riappropriarsi. E lo facciamo in un quartiere troppo a lungo trascurato per cui stiamo lavorando molto, perché non ci rassegniamo e vogliamo che la metropolitana arrivi a Casal Monastero. Ringrazio i piccoli studenti oggi qui con noi, Roma Mobilità e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento” ha spiegato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“L’intervento di riqualificazione di Casal Monastero – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – così come le oltre 70 isole ambientali e zone 30 che andremo a realizzare nei prossimi anni, fanno parte di una strategia complessiva che mira a ridistribuire lo spazio fisico esistente a vantaggio dei pedoni e della mobilità dolce, riducendo quello riservato al trasporto privato con l’altro obiettivo prioritario di migliorare la sicurezza stradale sulle nostre strade”.

“Ringrazio il Sindaco, l’Assessore alla Mobilità Patanè, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e partecipato alla realizzazione di questo progetto partito 7 mesi fa. Il progetto della Zona 30 a Casal Monastero è importante per la viabilità, per ridurre la velocità delle auto in un tratto di strada in cui sono presenti due scuole e una parrocchia, ma anche perché è stata realizzata una piazza che è un luogo di incontro e socializzazione per i cittadini. A Casal Monastero stiamo realizzando un progetto più ampio di ristrutturazione e ammodernamento del territorio, con l’apertura di un nido, l’installazione della Casa dell’Acqua Acea, il rifacimento di alcune strade, un lavoro straordinario sulle caditoie. Il lavoro è quotidiano e costante e stiamo recuperando un territorio che era stato abbandonato per troppo tempo e continueremo, non finisce qui” ha dichiarato Massimiliano Umberti, Presidente Municipio IV.

