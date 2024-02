Torino: La Commissione Ambiente in visita al termovalorizzatore

La Commissione Ambiente in visita al termovalorizzatore

Sopralluogo al termovalorizzatore di Torino-Gerbido, oggi, per la quinta Commissione Ambiente, presieduta da Angelo Dago. “Una visita interessante – ha commentato Dago – dalla quale abbiamo avuto conferma che le emissioni di questo impianto così importante e realizzato seguendo allo scrupolo la normativa, sono molto basse, in linea con le previsioni progettuali. In questi cinque anni di legislatura abbiamo affrontato spesso il nodo della gestione dei rifiuti e questa è una soluzione moderna di smaltimento e valorizzazione”.

Hanno partecipato all’incontro i commissari Mauro Fava (Forza Italia), Matteo Gagliasso, Valter Marin (Lega), Sarah Disabato, Sean Sacco (M5s) e Giorgio Bertola (Ev).

La presentazione del termovalorizzatore è stata svolta dal presidente di Trm, Alessandro Battaglino, e dall’amministratore delegato Giusy Di Bartolo. “La peculiarità di questo impianto – ha detto Battaglino – è che viene prodotta energia equivalente al fabbisogno dei due terzi delle famiglie torinesi, in un momento in cui abbiamo scarsità di acqua e in un Paese che non ha abbondanza di materie prime come gas e petrolio, per cui possiamo dire che il rifiuto è una fonte utile di energia e calore”.