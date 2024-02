PuntoZero ha ricevuto il Premio Best Value Award Umbria distinguendosi tra oltre 4.700 aziende e risultando tra le migliori realtà aziendali della nostra regione

(aun) – Perugia, 14 feb. 024 – Venerdì 9 febbraio presso Villa Buitoni a Perugia, PuntoZero ha ricevuto il Premio Best Value Award Umbria distinguendosi tra oltre 4.700 aziende umbre e risultando tra le migliori realtà aziendali della nostra regione.

In seguito alla ricerca di Imprenditore Smart® condotta su un campione di oltre 4.700 aziende sono state selezionate sulla base di criteri finanziari le imprese finaliste calcolando l’equity value e il suo tasso di variazione rispetto all’anno precedente.

PuntoZero si è distinta tra le migliori della propria categoria: un risultato importante che premia la capacità dell’azienda anche nella gestione delle risorse finanziarie. La ricerca infatti ha lo scopo di individuare, premiare e mettere in luce le aziende che creano valore. Non il fatturato, non il profitto, non gli obiettivi: lo studio tende ad individuare il valore concreto generato. La crescita sana.

Il premio è stato ritirato dall’PuntoZero ha ricevuto il Premio Best Value Award Umbria distinguendosi tra oltre 4.700 aziende e risultando tra le migliori realtà aziendali della nostra regione

(aun) – Perugia, 14 feb. 024 – Venerdì 9 febbraio presso Villa Buitoni a Perugia, PuntoZero ha ricevuto il Premio Best Value Award Umbria distinguendosi tra oltre 4.700 aziende umbre e risultando tra le migliori realtà aziendali della nostra regione.

In seguito alla ricerca di Imprenditore Smart® condotta su un campione di oltre 4.700 aziende sono state selezionate sulla base di criteri finanziari le imprese finaliste calcolando l’equity value e il suo tasso di variazione rispetto all’anno precedente.

PuntoZero si è distinta tra le migliori della propria categoria: un risultato importante che premia la capacità dell’azienda anche nella gestione delle risorse finanziarie. La ricerca infatti ha lo scopo di individuare, premiare e mettere in luce le aziende che creano valore. Non il fatturato, non il profitto, non gli obiettivi: lo studio tende ad individuare il valore concreto generato. La crescita sana.

Il premio è stato ritirato dall’Amministratore Unico di PuntoZero, Giancarlo Bizzarri, che ha ringraziato per il premio ricevuto ed ha espresso grande soddisfazione, evidenziando che PuntoZero è una società in house per cui è importante la performance finanziaria, ma soprattutto la creazione di valore per i servizi erogati verso i cittadini e per il miglioramento della governance del Sistema Regione attraverso l’erogazione di servizi innovativi.

L’Amministratore ha voluto dedicare la vittoria al proprio staff ed a tutti i dipendenti dell’azienda sottolineandone l’impegno costante e la dedizione nell’offrire a tutti gli stakeholders un valore aggiunto che si traduce in servizi sempre più efficienti e smart a cittadini, enti ed imprese., che ha ringraziato per il premio ricevuto ed ha espresso grande soddisfazione, evidenziando che PuntoZero è una società in house per cui è importante la performance finanziaria, ma soprattutto la creazione di valore per i servizi erogati verso i cittadini e per il miglioramento della governance del Sistema Regione attraverso l’erogazione di servizi innovativi.

L’Amministratore ha voluto dedicare la vittoria al proprio staff ed a tutti i dipendenti dell’azienda sottolineandone l’impegno costante e la dedizione nell’offrire a tutti gli stakeholders un valore aggiunto che si traduce in servizi sempre più efficienti e smart a cittadini, enti ed imprese.

//in allegato una fotografia con l’Amministratore Unico di PuntoZero, Giancarlo Bizzarri, intervistato a margine della serata