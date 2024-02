Roma: “Quattrozampeinfiera” per un’a adozione responsabile

COMUNICATO STAMPA

ANIMALI, ALFONSI “ROMA CAPITALE A QUATTROZAMPEINFIERA PER PROMUOVERE ADOZIONI RESPONSABILI”

Roma, 24 febbraio 2024 – “Un grande piacere inaugurare oggi questa manifestazione e portare qui il saluto di Roma Capitale”.

Così l’Assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, al taglio del nastro dell’edizione romana di “Quattrozampeinfiera”, l’evento dedicato al mondo degli animali che quest’anno si svolge alla Fiera di Roma nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Un’edizione che, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione e gli organizzatori, quest’anno vede la presenza alla Fiera di uno stand di Roma Capitale, nel quale verranno presentate le attività e le campagne dell’assessorato e che, durante la due giorni, servirà a diffondere e promuovere la cultura delle adozioni responsabili di cani e gatti dai canili e dai gattili comunali.

“Un ringraziamento particolare a Quattro Zampe – ha aggiunto Alfonsi – per l’invito e per l’opportunità di portare e condividere nel nostro stand l’esperienza dei canili e dei gattili di Roma Capitale, così come di raccontare le azioni che stiamo realizzando per prenderci cura degli animali di Roma e per garantire loro il diritto al benessere.

La nostra Amministrazione ormai da tempo sta portando avanti, insieme alle associazioni, un lavoro capillare di accoglienza e di cura, così come di promozione delle adozioni responsabili” ha proseguito l’Assessora. “Tra le tante campagne che abbiamo realizzato, voglio ricordare in particolare quella sostenuta da Licia Colò contro l’abbandono e quella per incentivare l’adozione da canili e gattili di animali anziani.

L’invito alle tante romane e ai tanti romani che prese nzieranno alla fiera, così come a tutta la città, è di venire nelle nostre strutture a conoscere i nostri cani e i nostri gatti, che aspettano di trovare il calore di una famiglia. Vi aspettiamo” ha concluso.