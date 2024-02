🎶🌍Festival Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo: Trionfo della Musica Italiana in Marocco 🎻✨

È in pieno svolgimento in Marocco tra gli applausi del pubblico entusiasta e il consenso della critica il Festival Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, uno straordinario tour dei giovani musicisti italiani, che con orgoglio e talento, stanno rappresentando la scuola musicale italiana nelle città di Casablanca, Fès e Ifrane. L’iniziativa è promossa congiuntamente da CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica, Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena e Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e con l’adesione dell’Ambasciata d’Italia presso il regno del Marocco e la collaborazione in Marocco della Fondation Espirit de Fès, dell’Al Akhawayn University di Ifrane, della Società Dante Alighieri di Casablanca e con il sostegno in Italia del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, della SIAE attraverso il programma Per chi Crea.

Spiccano tra gli artisti selezionati per questo importante progetto di diffusione della cultura musicale in Marocco i giovani talenti che si sono formati presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena come il violinista Gennaro Cardaropoli che con il pianista Alberto Ferro si sono esibiti con grande successo a Casablanca, Fès e Ifrane con un programma comprendente capolavori di Martucci, Cardaropoli, Paganini, Wieniawski, Respighi e Strawinsky e il pianista Tommaso Boggian impegnato in due recitals pianistici a Ifrane dove eseguirà composizioni di Domenico Scarlatti, Respighi, Chopin e Kapustin.