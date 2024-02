🎙️ Ascolta il podcast “Giuseppe, chirurgo a Gaza”

DONA ORA â–ş

” Ogni volta che andavo a fare il turno la mattina era un pugno nello stomaco trovarsi di fronte questa enorme quantitĂ di bimbi ricoverati e pensavo ‘ma cosa c’entrano loro con la guerra?’. Non c’entrano nulla, però erano feriti. ”

Inizia così il racconto di Giuseppe, chirurgo italiano entrato a Gaza lo scorso dicembre.

Ascolta il podcast “Giuseppe, chirurgo a Gaza”

Prendiamo in prestito le sue parole Marina per provare a raccontarti l’inferno di Gaza. Come si lavora in un ospedale in cui manca tutto? Dove si dorme la notte? Quali suoni accompagnano le giornate dei pazienti e dello staff?

Giuseppe ha lavorato nell’ospedale di Al-Aqsa, 250 letti per 680 persone ricoverate, 4 su 10 erano bambini. Ogni spazio era sfruttato per metterci i pazienti: corridoi, bagni, sgabuzzini, scale. I materassi erano ovunque, le scorte mediche pochissime.

Non aggiungiamo altro, lasciamo che siano la sua voce e la sua emozione a parlarti in questa breve testimonianza â–ş

Al senso di impotenza, alla rabbia e al dolore che questa guerra ci fa provare ti chiediamo di rispondere con tutto l’aiuto possibile.

A Gaza, come in altri luoghi in guerra, è la tua donazione che ci permette di curare le ferite di chi ha più bisogno. Grazie a te non ci arrendiamo e proviamo in tutti i modi possibili a salvare ogni giorno delle vite in più.

Grazie per essere al nostro fianco.

