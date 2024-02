Roma: riaperta via Nairobi dopo il crollo della galleria

STRADE, SEGNALINI: RIAPERTA VIA NAIROBI (EUR) DOPO CROLLO GALLERIA

Effettuati lavori complementari su marciapiedi e fogne

Roma, 28 febbraio 2024 – È stata riaperta questa mattina via Nairobi, nel quartiere Eur, dove nel 2019 è crollato un muro della galleria, sottostante al piano stradale, in cui sono allocati importanti pubblici servizi: cavi telefonia e dati, tubi dell’acqua e cavi dell’energia elettrica. Il progetto di ripristino, ereditato dalla precedente amministrazione, era complesso sia dal punto di vista esecutivo, sia oneroso perché non aveva previsto gli ingenti costi per lo spostamento dei sottoservizi. Per questo motivo è stata necessaria una variante progettuale che ha evitato l’intervento sui cavi, garantendo la continuità dei servizi agli abitanti.

Il Dipartimento Csimu ha eseguito la realizzazione di 150 pali in cemento armato lungo il tratto di 50 metri oggetto del crollo e in seguito demolito la soletta di copertura della galleria, operazione necessaria per la ricostruzione del tratto della parete crollata. Contestualmente sono stati riparati anche i tratti di fogne che avevano subito danni a causa del crollo. A conclusione di questo intervento è stato completamente riqualificato il manto stradale e la relativa segnaletica e, infine, sono stati ripristinati i tratti dei marciapiedi deteriorati. Il costo complessivo dell’intervento è stato di oltre 500mila euro del bilancio comunale.

“Il Csimu ha portato avanti un lavoro complesso sia dal punto di vista ingegneristico, sia da quello della sicurezza, con l’obiettivo di evitare ulteriori disagi agli abitanti del quartiere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. Il progetto ha impegnato le nostre squadre, in un importante scavo di oltre 2 metri di profondità e 3 di larghezza, dove insistono importanti infrastrutture, senza mai interrompere servizi. Inoltre, abbiamo operato economie di spesa che ci hanno consentito di intervenire anche sui marciapiedi. Purtroppo, quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione abbandonata a se stessa, con progettualità difficilmente realizzabili. Con il Sindaco Gualtieri – conclude Segnalini – abbiamo impostato un piano di opere stradali che contribuiscono a rendere Roma sempre più sicura e vivibile”.