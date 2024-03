Reggio Emilia: Lite condominiale con colpi di pistola

Lite condominiale con colpi di pistola

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Correggio (RE), 04/03/2024 11:14

A seguito di una lite condominiale, i cui motivi sono al vaglio dei carabinieri, avrebbe raggiunto l’abitazione dei vicini arrivando dapprima a minacciarli per poi esplodere al loro indirizzo e nonostante la presenza di minori, alcuni colpi di pistola, successivamente rivelatasi a salve. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha continuato a minacciare i vicini venendo a sua volta portato all’esterno del plesso condominiale per evitare che gli stessi, numericamente in maggioranza, potessero a loro volta aggredirlo. Lui però si è scagliato anche contro i carabinieri che ha offeso, minacciato e cercato di colpire con calci e pugni. Solo l’utilizzo dello spray a base di Oleoresin Capsicum ha consentito ai carabinieri di Correggio di aver la meglio sull’uomo che ammanettato è stato condotto in caserma e sottratto alle intenzioni non benevoli dei vicini che scesi in strada volevano aggredirlo. Per questi motivi con l’accusa di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri della stazione di Correggio hanno arrestato un 53enne abitante a Correggio, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

CARABINIERI