Torrita di Siena è pronta per il 67.mo Palio dei Somari

L’Associazione Sagra San Giuseppe presenta in Regione Toscana l’edizione 2024 del Palio dei Somari, dal 16 al 24 marzo a Torrita di Siena

Firenze 06.03.2024 – A pochi giorni dal suo inizio, la 67esima edizione del Palio dei Somari è stata presentata questa mattina presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana. Alla conferenza stampa dell’evento, in programma dal 16 al 24 marzo, sono intervenuti Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana, Elena Rosignoli, Consigliera Regionale, Laura Rosignoli, Tesoriera e rappresentante dell’Associazione Sagra San Giuseppe e Giacomo Grazi, Sindaco del Comune di Torrita di Siena.

“Il Palio dei Somari è la chiara rappresentazione del fatto che quello che siamo oggi è il frutto delle tradizioni passate, le quali vanno sostenute e finanziate affinché non vengano perse con il tempo- ha dichiarato il Presidente Antonio Mazzeo- Ed è grazie ad eventi come questi, che hanno alla base uno sforzo collettivo unico, se siamo riusciti a mettere le politiche culturali del nostro territorio insieme, così da riuscire ad arrivare in maniera eccezionale alla finale come Capitale della Cultura Italiana della Cultura 2026”

“Possiamo dire che l’evento che coinvolge in maniera totale Torrita di Siena è proprio il Palio dei Somari- commenta la Consigliera Elena Rosignoli- Il senso di aggregazione che caratterizza la festa e che si respira per tutti i giorni dell’evento è dato proprio dalle centinaia di volontari, forza motrice in primis dell’Associazione Sagra di San Giuseppe e poi delle contrade e della festa tutta. Questa importanza si denota ed è sottolineata dal lavoro delle contrade che non si ferma alla festa ma che prosegue per tutto l’anno. Tengo a parlare e congratularmi con un altro fiore all’occhiello del Palio dei Somari: il Gruppo degli Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena, riconosciuto a livello italiano e sostenuto alle spalle dal gruppo degli allievi che ci fa ben sperare per il futuro di Torrita di Siena”

“La comunità torritese affonda le sue radici da quasi un secolo proprio nel Palio dei Somari- dichiara Giacomo Grazi, Sindaco di Torrita di Siena- Ed è fondamentale ricordare che per tutto l’anno i torritesi si adoperano affinché i giorni dell’evento possano risultare nel migliore dei modi. Ed è per questo che l’anno nel quale abbiamo dovuto rinunciare a gareggiare a causa della pandemia abbiamo deciso di donare il drappo alla comunità, sono loro i veri vincitori, ogni anno.”

“Proprio per marcare questo senso di partecipazione attiva- aggiunge Laura Rosignoli, Tesoriera della Sagra di San Giuseppe- quest’anno abbiamo deciso di svelare il palio sin dal primo sabato e poi lasciarlo esposto al pubblico. Una decisione presa affinché ogni contradaiolo e torritese abbia la possibilità tutti i giorni, anche quelli in apparenza più tranquilli, di sentirsi legato ai propri colori e di sentire vibrare il cuore alla sola ipotesi di potere portare quel drappo all’interno della propria contrada”

Il programma del Palio dei Somari 2024, già reso pubblico e presentato ufficialmente questa mattina, vede il suo inizio sabato 16 marzo, con l’estrazione delle batterie per la fase di qualificazione della Corsa che si disputa la domenica successiva. Nel campo di gara allestito nello sferisterio del Gioco del Pallone quest’anno si sfideranno Alessandro Stampigioni “Scheggia” per la Contrada Porta a Pago, Simone Giannettoni “Baccano” per Porta Gavina, Mirko Ciancagli “Baturlo” per Porta a Sole, Alessandro Guerrini “Cobra” per Porta Nova, Jonathan Guerri “Rafia” per Cavone, Matteo Noli “Galletto” per Stazione, Thomas Ferretti “Brigante” per Le Fonti e Alessio Deriu “Pampero” per Refenero.

Subito dopo la novità di quest’anno: la presentazione del drappo, opera di Cristiana Margutti, sin dal primo sabato della manifestazione. Per cena è prevista l’apertura delle taverne, appuntamento fondamentale per gustare i piatti tipici della tradizione grazie a un itinerario gastronomico allestito nel fine settimana dalle otto Contrade nel centro storico di Torrita di Siena. Ogni pasto, durante il Palio dei Somari, è allietato dalla presenza di artisti, acrobati e spettacoli in stile medievale: Errebundi Musici, CircoCercasi, Kalù Descaldo e tanti altri.

Domenica 17 si aggiungono “Somarando”, il parco con attività dove i bambini possono incontrare i somari e la Festa dei Giovani Sbandieratori e Tamburini, a cui prendono parte le giovani promesse del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena, del Terziere Porta Fiorentina di Castiglion Fiorentino, della Federazione Balestrieri Sammarinesi e dei Bandierai degli Uffizi.

Martedì 19 alle ore 21 l’appuntamento con la messa celebrativa presso la Chiesa dei Santi Costanzo e Martino in onore della figura di San Giuseppe.

Si prosegue la settimana con il consueto appuntamento al Teatro degli Oscuri per mercoledì 20 alle ore 21:30 con: “Chissà se in Contrada si sa”, il quiz a squadre tra Contrade, con domande su curiosità e storia del Palio dei Somari; venerdì 22 è la data delle cene propiziatorie, nel corso delle quali ogni Contrada presenta ufficialmente il proprio fantino.

Sabato 23, una giornata all’insegna degli sbandieratori e tamburini grazie all’apertura della Taverna dello Sbandieratore e alla tanto attesa gara a coppie tra gli Sbandieratori e i Tamburini delle Contrade torritesi, seguita dall’esibizione dei quartetti degli Antichi Castelli di Torrita, ossia Ciliano, Montefollonico, Guardavalle, La Fratta. A precedere la gara la benedizione del drappo.

I festeggiamenti si concluderanno nella giornata di domenica 24 la quale si aprirà con l’ingresso del corteo di ciascuna Contrada in piazza Matteotti e la Santa Messa nella Chiesa dei Santi Martino e Costanzo. Dopo la messa Piazza Matteotti si colora con le esibizioni degli Sbandieratori e dei Tamburini delle Contrade, prima che il lungo corteo storico inizi la sfilata per le vie del borgo fino ad arrivare al Gioco del Pallone. Il 67° Palio dei Somari si corre nel pomeriggio, alle ore 16.

In caso di pioggia il Palio è rimandato a lunedì 1° aprile.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Torrita di Siena e della Regione Toscana.