Festa della donna: chi sono le undici donne premiate dal Consiglio regionale

Il riconoscimento è andato a imprenditrici, atlete, scienziate, volontarie

di Ufficio stampa, 8 marzo 2024

Firenze – I premi alle undici donne scelte come rappresentative dell’universo femminile toscano per le loro storie e esperienze e l’eccellenza raggiunta nei loro campi di attività, sono stati consegnati al termine dei saluti del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e della presidente della commissione Pari opportunità, Francesca Basanieri.

Sono stati il presidente Mazzeo, alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, a consegnare il riconoscimento a Elda Ferrucci Agostini, di Calcinaia. Classe 1935, presidente della Asso Werke S.p.A., azienda leader nella produzione di componenti per i motori ad alte prestazioni. L’improvvisa e prematura scomparsa del compianto figlio Nicola, nel 2011, la spinse, all’età di 76 anni, a prendere in mano con forza e determinazione le redini dell’azienda, assumendone la presidenza. Da allora Elda Ferrucci, con grande passione, coadiuvata da un affezionato staff manageriale, ha continuato il percorso avviato dalla famiglia, fondendo innovazione e tecnologia con i migliori valori dell’artigianalità e dell’attenzione alle esigenze del cliente, e consolidando il posizionamento in Italia ed all’estero, con prestigiosi clienti come Ducati, Gruppo Piaggio, Bmw, Ferrari e McLaren.

In collegamento video, perché domani sarà impegnata per una partita, è stata premiata Ekaterina Antropova, pallavolista della Nazionale e della Savino del Bene Scandicci. Vincitrice della Coppa Cev 2022-2023, premiata come MVP della finale, e della Challenge Cup 2021-2022. Il premio le sarà consegnato nelle prossime settimane al palazzetto dello sport di Scandicci.

Con il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, è stata premiata Veronica Conca, 31enne livornese, specializzanda in oncologia a Pisa, vincitrice del Merit Award promossi dalla Conquer Cancer, prestigioso premio assegnato ai ricercatori under 40 con uno studio su pazienti affetti da tumore del colon retto metastatico.

Albiera Antinori, dal 2016 presidente della Marchesi Antinori, una delle aziende più prestigiose del vino italiano nel mondo, è stata premiata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, ha ritirato il premio Eleonora Gallerini, presidente e fondatrice del Centro antiviolenza, nato nel 2002 e divenuto luogo di ascolto, di relazione, di aiuto per donne in difficoltà a causa di violenza psicologica, economica, fisica, sessuale e stalking. Con il presidente Mazzeo, il vicepresidente Casucci.

Maria De Lourde Quinonez Montano, a luglio 2023 si è laureata tre volte campionessa Italiana sui 100 metri, 200 metri e 400 metri per la categoria master 45 ai Campionati Italiani di atletica master che si sono tenuti ad Acireale. Lavora come Oss, e ha saputo coniugare il lavoro, la cura delle persone malate e l’impegno quotidiano nell’attività sportiva. Alla consegna del riconoscimento ha preso parte il vicepresidente Scaramelli.

Sandy Iannella, allenatrice della formazione Primavera della US Città di Pontedera, ex calciatrice della nazionale. Unica donna nel calcio professionistico italiano ad allenare una squadra di uomini. A consegnarle il premio, con il presidente Mazzeo, il consigliere Diego Petrucci.

In collegamento video anche Sara Barsotti, di Carrara, che ha potuto lasciare l’Islanda, dove lavora, con il ruolo di coordinatrice della task force per la pericolosità vulcanica, all’Icelandic Meteorological Office.

Daniela Vullo, cittadina di Scarperia e San Piero, è nona al mondo nella classifica delle citazioni ricevute nel settore di Chimica Farmaceutica. Ricercatrice e tecnico del Dipartimento di Chimica di Firenze, studia la marcatura delle cellule tumorali, ricerca fondamentale per la cura contro il cancro. Ad affiancare Mazzeo al momento della premiazione, è il vicepresidente Marco Casucci.

Cecilia Rabassi Tessieri, di Capannoli, la prima donna al mondo a diventare Maître Chocolatier. È stata premiata per sei anni con il “Golden Bean”, l’Oscar della Academy of Chocolate di Londra. Nel 2007 è stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2021 è stata insignita del riconoscimento “President’s Award” sempre dall’Accademia del Cioccolato londinese, mentre nel 2022 il suo cioccolato “Cecilia Tessieri Rabassi Icon Perù” ha vinto il Premio “Tavoletta d’Oro”. Gli hanno consegnato il premio il presidente Mazzeo e il consigliere Petrucci.

Ilenia Garofalo, di Grosseto, miss coraggio 2023. Dal coma per un incidente stradale alla rivincita a Miss Italia, dove ha ricevuto il titolo onorifico di “Miss Coraggio 2023” da parte di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. È stata premiata dal presidente Mazzeo e dal vicepresidente Scaramelli.