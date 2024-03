Guerra Israele-Palestina news del 12.03.2024

Tra le inquietanti notizie di un crescente numero di morti per fame nella Striscia di Gaza, un convoglio di attivisti arabo-ebrei del movimento “Standing Together” è partito per il valico di Kerem Shalom portando cibo per due giorni e un raro messaggio dell’empatia .

|30.000 morti. Una fuga precipitosa degli affamat i. Ostaggi morenti. La guerra a Gaza deve finire

Oggi ogni essere umano può aggiungere due nuove ragioni per porre fine alla guerra. Oggi, il numero degli abitanti di Gaza uccisi ha raggiunto i 30.000. E i palestinesi nel nord di Gaza si sono battuti per i camion degli aiuti.

|Perché la polizia israeliana sta intensificando la violenza contro le famiglie degli ostaggi

La protesta di ieri sera è stata notevole non solo per l’intensità della violenza della polizia, ma anche per la velocità con cui le forze di sicurezza hanno iniziato a reagire in modo aggressivo. Ha segnato una svolta significativa nel movimento di protesta israeliano. Ma la domanda è: per chi?

|Un Oscar per la sofferenza dell’Ucraina, un oscuro presagio per Gaza

Eccoci qui, a guardare il primo vincitore dell’Oscar ucraino che implora il mondo di ricordare gli orrori delle sofferenze dell’Ucraina, poco più di due anni dopo l’inizio di una guerra. Tra due anni, dove saremo con la guerra di Israele a Gaza?