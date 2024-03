Le condizioni neurologiche sono la principale causa di morte e disabilità combinate. Questa crisi sanitaria pubblica è diventata una priorità globale con l’introduzione del Piano d’azione globale intersettoriale dell’OMS sull’epilessia e altri disturbi neurologici 2022-2031 (IGAP). 18 mesi dopo l’adozione di questo piano, le parti interessate globali della neurologia, compresi i rappresentanti di OneNeurology Partnership (un consorzio che unisce organizzazioni neurologiche globali), fanno il punto e sostengono un’urgente accelerazione dell’implementazione dell’IGAP. Traendo insegnamento dai pertinenti contesti sanitari globali, questa politica sanitaria identifica due obiettivi IGAP prioritari per accelerare la realizzazione nazionale dell’intero piano decennale: vale a dire, aggiornare le politiche e i piani nazionali e creare campagne di sensibilizzazione e programmi di sensibilizzazione per le condizioni neurologiche e salute del cervello. Per garantire il rapido raggiungimento degli obiettivi prioritari identificati, vengono proposti sei fattori strategici: consapevolezza della comunità universale, approcci neurologici integrati, governance intersettoriale, addomesticamento IGAP coordinato a livello regionale, elaborazione di politiche basate sull’esperienza vissuta e mainstreaming neurologico (che sostiene l’inclusione della salute del cervello in una più ampia agende politiche). Contestualizzato con gli sforzi emergenti a livello globale diretti dall’IGAP e con le considerazioni chiave per la progettazione di politiche intersettoriali, questo nuovo quadro fornisce raccomandazioni attuabili per i decisori politici e i partner di attuazione dell’IGAP. Il perseguimento tempestivo e sinergico dei sei fattori potrebbe aiutare gli Stati membri dell’OMS a coltivare la consapevolezza pubblica e le strutture politiche necessarie per un’implementazione intersettoriale di successo dell’IGAP entro il 2031, aprendo la strada alla salute del cervello per tutti.

introduzione

Le condizioni neurologiche sono la principale causa di mortalità e disabilità combinate, classificandosi al primo posto negli anni di vita corretti per la disabilità (DALY) e al secondo come causa di morte globale: le condizioni neurologiche rappresentano 9 milioni di decessi all’anno.1Almeno una persona su tre svilupperà una malattia neurologica nel corso della propria vita, con un costo superiore a 1,7 trilioni di dollari solo in Europa e negli Stati Uniti.2Oltre la metà dei paesi presenta un rischio crescente di morte per patologie neurologiche, rendendole la causa di morte in più rapida crescita tra le malattie non trasmissibili (NCD).3Entro il 2040, si prevede che le condizioni neurologiche aumenteranno i DALY di circa il 50%.1Questa crisi sanitaria pubblica è causata dalla crescita della popolazione globale, dall’invecchiamento della società, dal miglioramento delle opzioni terapeutiche per patologie un tempo letali, dall’insicurezza alimentare, dai conflitti armati, dai cambiamenti dello stile di vita, dalle condizioni post-COVID-19,4inquinamento ambientale e cambiamento climatico.1, 5Sebbene le condizioni neurologiche colpiscano molti individui di tutte le età in tutto il mondo, la maggior parte del peso (78,5% di decessi e 77,3% di DALY) si verifica nei paesi a basso e medio reddito (LMIC).5Rispetto ai paesi ad alto reddito, i paesi a basso e medio reddito hanno maggiori probabilità di affrontare notevoli limitazioni in termini di risorse (ad esempio, accesso insufficiente ai farmaci essenziali, alle infrastrutture mediche e alle attrezzature mediche); carenza sproporzionata di forza lavoro neurologica (ad esempio, in media, ci sono tre neurologi adulti ogni 10 milioni di persone nei paesi a basso e medio reddito rispetto a 475 neurologi adulti ogni 10 milioni di persone nei paesi ad alto reddito; una differenza >150 volte);6determinanti sanitari negativi (ad esempio, bassi livelli di consapevolezza pubblica e di alfabetizzazione sanitaria, povertà, stigma diffuso o legislazione discriminatoria); e catastrofiche spese sanitarie vive.7Queste crescenti disparità sanitarie neurologiche globali sottolineano l’urgenza dello sviluppo delle capacità e dei piani d’azione nazionali prioritari nei paesi a basso e medio reddito.7

In risposta a questa crescente crisi sanitaria pubblica, l’OMS ha lanciato il Piano d’azione globale intersettoriale sull’epilessia e altri disturbi neurologici 2022-2031 (IGAP)8nel maggio 2022, con 194 Stati membri che si impegnano a “ridurre lo stigma, l’impatto e il peso dei disturbi neurologici… e a migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi neurologici, dei loro accompagnatori e delle loro famiglie”.8Inoltre, un documento di sintesi dell’OMS sulla salute del cervello9è stato pubblicato come complemento tecnico IGAP, definendo la salute del cervello come “lo stato del funzionamento del cervello attraverso ambiti cognitivi, sensoriali, socio-emotivi, comportamentali e motori, che consente a una persona di realizzare il proprio pieno potenziale nel corso della vita, indipendentemente dalla presenza o assenza di disturbi”.9Questi traguardi, che segnano un cambiamento fondamentale nella politica sanitaria globale e una rivoluzione neurologica, impongono all’OMS e agli Stati membri di agire con decisione nell’affrontare la salute del cervello e l’escalation del carico neurologico.10, 11

Due obiettivi prioritari IGAP per un’attuazione accelerata del piano decennale

L’IGAP contiene cinque obiettivi strategici e dieci target globali che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2031.8I governi hanno il compito di addomesticare e implementare intersettoriale il quadro IGAP per fornire programmi innovativi, contestualizzati e integrati che superino le misure convenzionali di sanità pubblica. L’addomesticamento implica la definizione di obiettivi nazionali specifici al contesto che affrontino le esigenze e le sfide prioritarie locali, abbinati a indicatori chiari per valutare i progressi. Le politiche dirette dall’IGAP dovrebbero essere intersettoriali, riflettendo l’interconnessione tra la salute neurologica e cerebrale e i più ampi contesti sociali, politico-legislativi, economici e ambientali.