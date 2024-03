Novum iter ad linguam latinam discendam”

Giovedì 28 Marzo 2024, alle ore 16.30, nel Palazzo del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, 52, a Bari, presentazione del libro “Nova docendi ratio. Novum iter ad linguam latinam discendam”I, di Giampiero Ruggiero, Edizioni Milella.

Introduce Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia.

Intervengono

Lucia Saracino, Dirigente Liceo Docet di Casarano (Lecce)

Giampiero Ruggiero, autore del libro, docente di Latino e Greco nel Liceo Classico e Cultore della materia in “Didattica del Greco” presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, ideatore del Metodo Ruggiero.

Elena Merenda, Docente esperta con Certificazione Metodo Ruggiero.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

Il libro

Costruito e collaudato in un ciclo quinquennale di sperimentazione didattica nella scuola e per la scuola, il metodo denominato Ruggiero coniuga armonicamente l’acquisizione e l’apprendimento delle lingue classiche attraverso un taglio pragmatico ed operativo ed una sistematizzazione nuova del sillabo grammaticale, che in modo tassonomico procede dal concreto all’astratto ed è scandito da contesti ed episodi tematici nei quali la priorità viene accordata al lessico sulla base della frequenzialità e dell’esattezza d’ uso sul piano filologi- co, ricavabile dai lessici e dai testi letterari.

La riflessione linguistica è preceduta da tecniche la cui attività principe è l’uso attivo della lingua attraverso tutti i canali sensoriali quali compartecipi fondamentali in qualsivoglia processo di acquisizione linguistica ai fini di una competenza piena da esperire nella comprensione e nella produzione scritta ed orale, ma sempre finalizzata alla lettura e alla traduzione testuale dei classici latini.

Il testo letterario, infatti, è assunto come “luogo” eletto dell’apprendimento linguistico per via induttiva e contestuale con attività e tecniche preparatorie e di pre-lettura afferenti al Total Physical Response e alle moderne teorie linguistiche di Stephen Krashen applicate alla morfologia e alla sintassi del latino.

L’autore

Giampiero Ruggiero: docente di Latino e Greco nel Liceo Classico e Cultore della materia in “Didattica del Greco” presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, è ideatore del Metodo omonimo. Dedito agli studi di didattica delle lingue classiche ha pubblicato, oltre a diversi articoli, Νέα ἀγωγή. Nuovo insegnamento del greco antico, voll. 1 e 2 ad uso del biennio del Liceo Classico (2019); Οἱ Ἑλληνικοὶ λόγοι. ἱστορία, ποιήματα, παιδεία, Letteratura Greca. L’età arcaica, vol. 1 (2020); Pagina Nova. Approcci e metodologie innovative nella didattica delle lingue classiche (2018). È altresì direttore e co-fondatore del Centro di Didattica delle Lingue Classiche “Νέα Ἀγωγή”, con sede nella città di Casarano, e della collana di testi e studi classici Dafne. È stato co-curatore del volume Il liceo classico oggi. Dieci voci per sceglierlo tra modernità e tradizione (2021) e autore del contributo in esso contenuto Principi e pratiche per una nuova didattica delle lingue classiche secondo il Metodo Ruggiero. Fra gli altri contributi scientifici si ricordino L’acquisizione lessicale: strategie e approcci nell’innovazione delle lingue classiche contenuto nel volume miscellaneo L’intelligenza del latino: prassi, riflessioni, esperienze nell’insegnamento del latino alle medie (2018), Immagini e modelli del mondo classico neI Malavoglia di Giovanni Verga in Giovanni Verga cent’anni dopo. Atti del Convegno (2023) e Il ruolo del lessico nell’integrazione didattica tra lingua e grammatica, Thamyris 9, (2018) Università di Malaga. Ha pubblicato anche per ciò che concerne la letteratura greca l’orazione Per la confisca dei beni del fratello di Nicia di Lisia (2013) e dai Moralia di Plutarco gli scritti Sull’ascolto (2014), Raccomandazioni Matrimoniali (2014) e Consolazione ad Apollonio (2016).

Allegati:

Locandina libro Nova docendi ratio.pdf

|