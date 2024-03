Il Fantasma di Canterville al teatro Ciro Pinsuti per la stagione di prosa e ‘Calzini selvaggi’ per la stagione dei ragazzi

Doppio appuntamento al teatro Ciro Pinsuti per questo fine settimana: sabato 23 marzo alle ore 21:15 torna l’appuntamento con la prosa con lo spettacolo il Fantasma di Canterville della Compagnia Uthopia, adattamento e regia di Ciro Masella; domenica 24 marzo alle ore 17:00, ultimo appuntamento della stagione per ragazzi ‘Calzini Selvaggi’ di Spazio Teatrale Allincontro – Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni.

Il Fantasma di Canterville è forse il racconto più famoso di Oscar Wilde e sicuramente il più divertente per l’insolita accoppiata di humour e horror. Con l’adattamento e la regia di Ciro Masella, sabato 23 marzo alle ore 21:15 arriva al Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga il Fantasma di Canterville della Compagnia Uthopia.

Il famoso romanzo di Oscar Wilde narra le vicende di una rumorosa famiglia americana, i signori Otis, alle prese con l’aristocratica presenza di un fantasma inglese: l’ombra di Sir Simon de Canterville. Uno spettacolo esilarante, frizzante, misterioso, spaventosamente divertente. Apparizioni e sparizioni, personaggi strampalati e improbabili, vicende assurde e “ai confini della realtà”, due ambigue guide e un musicista-rumorista stralunato e allampanato, con i suoi jingle irriverenti, per uno spettacolo umoristico e delizioso.

Ciro Masella è attore e regista e ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo: da Luca Ronconi a Massimo Castri, Gigi Dall’Aglio, Federico Tiezzi, Roberto Latini e molti altri, in alcuni tra i più prestigiosi teatri italiani. Nel 2007 fonda la Compagnia Uthopia Teatro, a Sinalunga la Compagnia porta lo spettacolo di cui Ciro Masella, oltre a curare l’adattamento della regia, è interprete insieme a Giada Medicheschi, le musiche originali sono eseguite dal vivo da Alessandro Luchi.

Domenica 24 marzo alle ore 17:00 ultimo appuntamento con la stagione per ragazzi che sarà di scena con lo spettacolo ‘Calzini Selvaggi’ di Spazio Teatrale Allincontro, con Andrea Anastasio e Tommaso Carovani, per la regia di Massimo Bonechi. Tutti noi nella vita abbiamo avuto un grande amico con cui condividere i momenti più belli dell’infanzia e per qualcuno era un calzino, selvaggio, coraggioso e turbolento; chi non ha mai visto un calzino selvaggio? Allora questo è lo spettacolo che fa al caso vostro.

Per lo spettacolo della stagione per ragazzi, torna promozione speciale: i ragazzi e le ragazze fino a 12 anni di età entrano gratis, mentre dai 12 anni in su il biglietto sarà ridotto a 5 euro. La stagione teatrale del Teatro Ciro Pinsuti è curata da Fonderia CultArt. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al botteghino del teatro e su Ticketone, al numero 0574603376 (ore 15-19) e su teatropinsuti@fonderiacultart.it www.teatropinsuti.it