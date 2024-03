Regione Emilia-Romagna

N. 343/2024

Data 22/03/2024

Vertenze aziendali. Ex Farmografica di Cervia (Ra), il commissario Figliuolo valuta positivamente la possibilità di riconoscere il contributo previsto dall’ordinanza 11 nel caso di cessione del ramo d’azienda in continuità aziendale. Colla: “Un’apertura importante che ci consente di guardare con speranza al futuro di questa impresa”

Oggi in viale Aldo Moro incontro con Regione, Prefetto di Ravenna, Provincia, Comune di Cervia, organizzazioni sindacali e Rsu aziendale

Bologna – La struttura commissariale per la Ricostruzione post alluvione è pronta a valutare positivamente il risarcimento dei danni provocati dall’alluvione del maggio scorso alla ex Farmografica di Cervia (Ra), oggi proprietà dell’austriaca Mayer-Melnhof Packaging che nei mesi scorsi ha deciso di chiudere l’azienda. Valutato possibile riconoscere il contributo previsto dall’ordinanza 11 nel caso di cessione del ramo d’azienda in continuità aziendale.

L’impegno è del commissario alla Ricostruzione, generale Paolo Francesco Figliuolo, che oggi a Bologna ha incontrato nella sede della Regione l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, insieme al prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, al presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, al sindaco di Cervia, Massimo Medri, alla RSU aziendale e ai segretari generali di Slc Cgil Ravenna, Saverio Monno, Fistel Cisl Romagna, Stefano Gregnanin, e Uilcom Uil, Ryan Paganelli.

“Oggi abbiamo registrato una novità importante- ha dichiarato Colla-. Se da una parte stiamo trovando una soluzione al precipizio dei licenziamenti, attraverso l’accordo fra i sindacati e l’azienda austriaca che può portare alla cassa integrazione per sei mesi e quindi a comprare tempo per trovare un imprenditore disponibile a rilevare l’azienda, dall’altra abbiamo tracciato un percorso di chiarezza sul tema dei risarcimenti per i danni alluvionali. Ringraziamo il commissario Figliuolo e la sua struttura per aver accolto la richiesta delle Istituzioni e delle organizzazioni sindacali a riconoscere i risarcimenti a un nuovo imprenditore, in caso di continuità del ramo d’azienda, sia per quanto riguarda la disponibilità a ristorare l’eventuale divario fra il danno asseverato per i macchinari e la quota già versata dall’assicurazione austriaca, che per aver garantito un canale preferenziale per velocizzare il più possibile i tempi dell’erogazione”.

“Se l’apertura di oggi ci consente di guardare con speranza al futuro dell’ex Farmografica di Cervia, evitando la chiusura di un’azienda a causa dell’alluvione- ha aggiunto l’assessore regionale-, lo dobbiamo alla responsabilità dei lavoratori, dei loro rappresentanti e delle organizzazioni sindacali, che con grande civiltà hanno saputo difendere non solo i posti di lavoro, ma l’esistenza stessa di un’attività industriale su un territorio difficile come quello di Cervia”.

