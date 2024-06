Bonaccini: no all’operazione ministeriale su Industria italiana autobus

Imprese. Il presidente Bonaccini e l’assessore Colla bocciano l’operazione ministeriale su Industria italiana autobus: “Aspetti gravissimi, inaccettabili, che destano molta preoccupazione”

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato Invitalia a sottoscrivere l’accordo che comporterà l’ingresso di Seri Industrial nel capitale di Iia

Bologna – “Un’operazione dagli aspetti gravissimi, inaccettabili, che desta molta preoccupazione”.

È un giudizio nettamente contrario, quello che esprime la Regione Emilia-Romagna, con il presidente, Stefano Bonaccini, e l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, in seguito alla decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di autorizzare il socio pubblico Invitalia a sottoscrivere l’accordo che comporterà l’ingresso di Seri Industrial nel capitale di Industria Italiana Autobus.

“Permane tutta la nostra contrarietà- dicono Bonaccini e Colla- nei confronti del progetto del Gruppo Seri, che non ha le caratteristiche per far reggere una struttura come quella di Industria italiana autobus, in quanto questa azienda non ha mai prodotto o commercializzato un autobus, ma solo componentistica”.

“C’è stato inoltre comunicato- proseguono- dell’interesse di fare un accordo con un grande gruppo cinese, che ha già visitato gli stabilimenti. Sarebbe incredibile, nel momento in cui c’è una grande opportunità di mercato nel trasporto pubblico locale in Italia, grazie agli investimenti del Pnrr, consegnarli a imprese estere”.

“Inoltre- aggiungono- ha dell’incredibile che i due gruppi a controllo di Stato, Invitalia e Leonardo, stiano portando avanti un’operazione a precipizio, senza che questa sia accompagnata da un progetto industriale condiviso da tutti”.

“Per questi motivi- concludono il presidente e l’assessore- condividiamo tutte le preoccupazioni espresse in queste ore dalle organizzazioni sindacali, che non sono state chiamate a un incontro con i due Gruppi che hanno presentato delle proposte, per discutere dei rispettivi piani industriali. Riteniamo che questo metodo da parte del Ministero sia molto grave, inaccettabile”.