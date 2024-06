Perugia: “Il Borgo è Donna”

concluso il progetto “Il Borgo è Donna”: un trionfo di tradizioni, cultura e empowerment femminile

Perugia, 25 giu. 024 – Si è concluso ad Arrone il ciclo di conferenze “Il Borgo è Donna”, un progetto dal respiro regionale promosso dal Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, in collaborazione con l’associazione de I Borghi più Belli d’Italia in Umbria e AboutUmbria. L’iniziativa ha riscosso un successo straordinario, dicono gli organizzatori, sottolineando così l’importanza del ruolo delle donne nella preservazione delle tradizioni, dei sapori e degli antichi mestieri che rappresentano la bellezza dei borghi umbri.

Il progetto, avviato nel marzo scorso, ha riscosso un grande interesse a una vasta partecipazione di pubblico, e ha evidenziato come le donne, con la loro capacità di mantenere vive le tradizioni e i mestieri, siano fondamentali per la valorizzazione dei borghi umbri. Attraverso una serie di conferenze che si sono svolte in cinque borghi selezionati non solo per la loro posizione geografica ma anche per le caratteristiche comuni, si è discusso delle opportunità e degli aiuti concreti per le donne che scelgono di rimanere e lavorare nelle loro realtà locali.

Le conferenze, ciascuna focalizzata su un tema specifico, si sono tenute il 25 marzo a Lugnano in Teverina, su “Cultura: valore, bellezza e pari opportunità della donna nei piccoli centri urbani”, il 26 aprile a Bettona su “Borgo e Arte: il ruolo centrale della donna”, il 25 maggio a Trevi su “Borgo e Accoglienza, quando la Donna è protagonista”, il 15 giugno a Paciano su “Borgo e sostenibilità: donne protagoniste del cambiamento” e infine il 23 giugno ad Arrone sul tema “Saperi e sapori: donna custode di conoscenza e tradizioni”.

“L’intento del progetto – dichiara la Presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, Caterina Grechi – è stato quello di sottolineare il retaggio culturale, storico, enogastronomico e sociale di cui le donne sono depositarie e metterlo in relazione ai borghi, dai quali l’Umbria, più di qualsiasi altra regione italiana, è così pregevolmente rappresentata. Questo progetto non guarda solo al passato, ma ha una visione che proietta le donne nel futuro, coinvolgendole nello sviluppo degli smart village, nel recupero del divario digitale e nella sostenibilità ambientale e sociale”.

“Il Borgo è Donna” ha creato una sinergia perfetta tra le tematiche di valorizzazione, recupero, benessere e qualità della vita, portando alla luce il ruolo fondamentale delle donne in queste dinamiche. La conclusione del progetto, rilevano gli organizzatori, segna un punto di partenza per ulteriori iniziative volte a sostenere lo sviluppo locale, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

