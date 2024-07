Tra sogno, fantasia e immaginazione torna Incantaborgo, il festival delle Arti di Strada di Sinalunga che promuove le arti e il territorio

Il festival delle Arti di Strada, che dal 2016 incanta Sinalunga, sta per tornare: spettacoli itineranti, musicali, teatrali e artistici, mostre e street food sono in programma dal 19 al 21 Luglio nel centro storico di Sinalunga. La manifestazione è organizzata dal Comune di Sinalunga con la collaborazione della Regionale Toscana e il coinvolgimento delle associazioni locali

La VII edizione di Incantaborgo, il festival delle Arti di Strada che dal 2016 incanta Sinalunga con i suoi spettacoli itineranti di musica, teatro e danza sta per tornare. Nei giorni 19, 20 e 21 Luglio 2024 il centro storico di Sinalunga è pronto ad accogliere grandi e piccini ai tantissimi spettacoli messi a punto dal Comune di Sinalunga, che ne cura l’organizzazione, con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione delle associazioni locali.

Non solo spettacoli, Incantaborgo fin dalla prima edizione ha saputo crescere e ampliare l’offerta delle attività, tra gli eventi collaterali infatti cittadini e visitatori potranno trovare il mercato artistico-artigianale, mostre fotografiche, street food e visite guidate alle principali attrazioni del centro storico: Teatro Ciro Pinsuti, stanze etrusche di Larth, cunicoli sotterranei delle Fonti del Castagno, sede storica della Misericordia, Chiesa di Santa Croce e Collegiata di San Martino. Negli anni poi la manifestazione ha assunto sempre più un aspetto internazionale sia perché ospita artisti di diverse nazionalità, sia perché è diventato un momento di scambio culturale, artistico e enogastronomico con le città gemellate di Aÿ Champagne (Francia) e Dorking (Inghilterra).

Programma. Il programma completo prenderà il via da Piazza Garibaldi a Sinalunga, Venerdì 19 Luglio alle ore 19:00 con lo street food gestito dalle associazioni locali e alle ore 23:00, sul sagrato della Collegiata di San Martino, si svolgerà il concerto di musica pop italiani anni ’70 e ’80 ‘Che ne sanno i 2000’. Sabato 20 Luglio Incantaborgo riprenderà dalle ore 18:00 da Piazza Garibaldi con lo street food gestito dalle associazioni locali, il mercatino di artigianato artistico e l’animazione per i più piccoli. Alle ore 18:40 e alle ore 21:00 lungo le via del centro storico, spettacolo Miwa cartoon band marching band, alle 19:00 e alle ore 21:45 in Piazza Garibaldi “Anche le galline sognano di volare” spettacolo di danza della Compagnia “I Nodi Sciolti”, alle ore 19:30 e alle ore 21:50 esibizione di ginnastica ritmica ASD Scrofiano, alle ore 20:00 sul sagrato della Collegiata di San Martino “Big Freestyle Show” acrobazie su bici e calcio free style. Dalle ore 21:00 fino alle 23:00 visita guidata ai cunicoli della Fonte del Castagno a cura del Gruppo Archeologico Sinalunghese e alle ore 22:30 finale di serata con lo spettacolo di fuoco “Flame Circus” di fronte alla Collegiata di San Martino. Domenica 21 luglio 2024 il programma riprenderà alle ore 18:00 da Piazza Garibaldi con lo street food gestito dalle associazioni locali, il mercatino di artigianato artistico e l’animazione per i più piccoli. Alle ore 18:40 e alle 21:40 “La carica dei 100” sfilata itinerante di trampolieri lungo le vie del centro storico, alle ore 19:00 da Piazza Garibaldi “Rampant Rooster Morris Dancers” musiche e danze tradizionali inglesi, direttamente da Dorking, alle ore 19:30 sul sagrato della Collegiata di San Martino esibizione di danza della scuola di danza “Ecole de Ballet”. Alle ore 20:00 in piazza Garibaldi “Quick change artist” Carmine De Rosa, alle ore 20:30 “A spasso nel pop” con Mary Lou sul sagrato della Collegiata di San Martino, alle 20:50 spettacolo di magia “The magicians” Van Denon e Nicole in piazza Garibaldi. Dalle ore 21:00 fino alle 23:00 visita guidata ai cunicoli della Fonte del Castagno a cura del Gruppo Archeologico Sinalunghese. Alle ore 22:00 spettacolo brasiliano “Brasil Carioca Dance” sul sagrato della Collegiata di San Martino, alle ore 22:40 gran finale in Piazza Garibaldi con le fontane danzati ‘Magie di Luce’.

Nelle giornate di Sabato 20 e Domenica 21 Luglio 2024 saranno aperte al pubblico, grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Martino e delle locali associazioni: le chiese (Madonna delle Nevi, Collegiata di San Martino, Santa Croce), la Sede Storica della Misericordia di Sinalunga, le Stanze Etrusche di Larth, il Teatro Comunale Ciro Pinsuti, mentre presso la Sala Piergiorgio Battistini sarà allestita la mostra fotografica dal titolo “Raccontiamo Sinalunga” di Giuseppe Alessandrini & Friends.

Con Incantaborgo, Sinalunga fa parte del registro della Comunità di pratica dell’Anci Toscana sulle Arti di Strada. Ogni anno, uno dei centri cittadini più grandi della provincia di Siena accoglie tantissimi spettacoli tra teatro di strada, spettacoli di danza, illusionismo, musica, danza area in grado di promuovere non solo l’arte ma anche il territorio. Lo scenografia della manifestazione è lo spazio urbano e ogni arredo diventa un elemento che fa parte della narrazione. Il repertorio degli artisti è molto vario in grado di lasciare spazio all’improvvisazione e all’immaginazione per viaggiare tra realtà e fantasia.

“Come ogni terzo fine settimana di Luglio, il capoluogo sinalunghese si ‘accende’, illuminato dalle meravigliose esibizioni che compongono l’evento. L’Incantaborgo è la massima espressione degli spettacoli estivi sinalunghesi, un appuntamento ormai consolidato e atteso dai cittadini, dai turisti e dagli appassionati del genere. L’Incantaborgo è spettacolo, enogastronomia, ma anche un momento di scambio culturale e incarna il valore dell’accoglienza e l’integrazione di mondi e culture diverse che devono necessariamente fondersi, costituendo un solido modello di società aperta e che guarda al futuro con ottimismo. All’impegno dell’Amministrazione comunale va aggiunto il grande entusiasmo delle associazioni locali, impegnate in una fattiva collaborazione per creare offerte e rendere Sinalunga aperta e visitabile. L’Incantaborgo è amato dai sinalunghesi, lo attendono ogni anno e sono partecipi in massa riempendo la bellissima e spaziosa piazza Garibaldi. Non ci resta che farci trasportare dall’illusionismo, dalla magia, dai suoni, dai sapori e dalle luci che immergono Sinalunga in serate estive da favola” – commenta il sindaco Zacchei

La VII edizione di Incantaborgo è stata presentata dal sindaco Edo Zacchei e dall’assessore alla cultura e alla promozione del territorio Gianni Bagnoli presso la sede della Regione Toscana alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e la consigliera Elena Rosignoli, che commentano una VI edizione ancora più bella delle precedenti, con tanti spettacoli ed esibizioni per scoprire e conoscere il territorio di Sinalunga, uno dei borghi più belli della Toscana. L’Incantaborgo è una manifestazione capace di creare reti culturali e relazioni internazionali che uniscono momenti di socialità e aggregazione con uno sguardo al mondo. Le associazioni, lavorando in sinergia con l’amministrazione, svolgono un lavoro importante e fondamentale nell’organizzazione.

Il festival è a ingresso gratuito, beneficia del contributo del Consiglio Regionale della Toscana ed è sponsorizzato da ESTRA S.p.A. “Arte e territorio, un connubio perfetto che accende un luogo incantato: Sinalunga – ha dichiarato il Presidente di Estra, Francesco Macrì -. L’Incantaborgo è un appuntamento atteso dai suoi abitanti e meta di attrazione per turisti e, per come è concepito, rispecchia i nostri valori e anzi sicuramente li esalta. Creare occasioni di incontro, condivisione e svago, dove la cultura assume un ruolo centrale vestendo i colori di un luogo con un’offerta variegata e avvincente, è la formula che ne attesta il successo. Estra da sempre vicina ai propri territori, è orgogliosa di sostenere manifestazioni come questa, eventi che apportano valore e donano linfa alle comunità locali.”