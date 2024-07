Barberino del Mugello VI edizione del “Flood Bilancino Festival”

Eventi: dal 18 al 21 luglio torna il ‘Flood Bilancino Festival’

La sesta edizione della manifestazione presentata a palazzo del Pegaso

di Emmanuel Milano, 17 luglio 2024

Firenze – Torna anche quest’anno a Barberino di Mugello il Flood Bilancino Festival che dal 18 al 21 luglio animerà l’area dell’Andolaccio. Saranno quattro giorni di musica, teatro, arte e creatività per tutte le età sulle sponde del lago riprendendo il format delle prime edizioni e tornando a proporre un doppio palco in un’area tra le più affascinanti e suggestive di tutta la Toscana, che sarà la vera protagonista anche di questa edizione insieme alle performance proposte. Un luogo simbolo per la vallata del Mugello ma ormai da anni punto di riferimento anche per le vicine città.

“La Toscana è terra di cultura, arte e bellezza e in questo Festival c’è tutto questo”. Le parole del presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo che durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione a palazzo del Pegaso ci ha tenuto a ringraziare le tante volontarie e i tanti volontari che la rendono possibile. “Consiglio alle cittadine e ai cittadini della Toscana questa iniziativa – ha concluso -, che si svolgerà dal 18 al 21 luglio perché è la perfetta sintesi tra la bellezza di un luogo incantevole come il lago di Bilancino e il meglio della tradizione toscana con musica, street art, eventi culturali ed enogastronomia”.

“Il vero protagonista del Festival è il lago di Bilancino – ha spiegato la consigliera regionale Fiammetta Capirossi – che grazie al lavoro delle istituzioni è passato da invaso a lago della Toscana. È un evento importante per il territorio che unisce sport, attività culturali ed enogastronomia. Un Festival aperto a tutta la cittadinanza dai più piccoli agli adulti. Una novità unica sarà la possibilità di vedere il lago dall’alto grazie a una suggestiva esperienza in mongolfiera”.

“Il Flood Bilancino Festival è divenuto, già in pochissimi anni dalla sua prima edizione, un appuntamento molto atteso e capace di convogliare sulle sponde del lago di Bilancino diverse migliaia di persone”, raccontano la sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e il vicesindaco Paolo Tagliaferri. “Un percorso di crescita che ripaga il grande sforzo organizzativo della Pro Loco per Barberino, che ringraziamo di cuore, così come tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo bellissimo evento. Grazie alle importanti novità proposte nell’edizione 2024, Flood stringe un legame ancora più forte con il territorio che lo ospita, svolgendo così anche una importante funzione di promozione turistica per la nostra area. Come amministrazione locale continueremo a supportare Flood e iniziative ed eventi che svolgono un importante ruolo aggregativo e di socialità, e che generano anche questo tipo di opportunità di sviluppo”.

A raccontare il programma del Festival è stato il presidente della Pro Loco per Barberino Tommaso Giuntini: “Il nostro obiettivo è quello di promuovere il lago e i suoi spazi nel miglior modo possibile. La novità di questa edizione è il progetto ‘Flood Experience’ un vero e proprio contenitore di esperienze da poter sviluppare sul lago di Bilancino, sportive ma non solo, che tendono a far diventare la manifestazione un’attrazione turistica per vivere in modo intenso e completo il lago nelle giornate del Festival”.

“Noi contribuiamo collaborando alla direzione artistica – spiega Emilia Paternostro dell’associazione Catalyst – in particolare per gli spettacoli che occupano la fascia pomeridiana e serale del Festival. Si tratta di spettacoli teatrali e di circo-teatro di alta qualità con la capacità di coinvolgere un’ampia fascia di pubblico. Quest’anno abbiamo diversi artisti circensi, la compagnia delle Formiche e ArteMakìa una compagnia torinese di nuovo circo che presenta lo spettacolo ‘On the road’ e chiuderemo il Festival domenica con un laboratorio di aquiloni aperto a grandi i piccini”.

“Flood cresce di anno in anno – racconta Daniele Bianchini di Periscopio Comunicazione – grazie alla grande collaborazione con le associazioni e le istituzioni coinvolte. Il lago di Bilancino vuole essere un luogo aperto a tutte e tutti e per questo anche la manifestazione è pensata per un ampio pubblico che va dai bambini agli adulti. L’area food permetterà poi alle persone di passare la giornata al lago rimanendo per tante ore fino alla sera sfuggendo dal caldo della città”.

Nell’area food, i migliori truck food proporranno varietà culinarie da tutto il mondo, per dare l’opportunità a chiunque di vivere il Festival in ogni momento. Concerti, dj set, performance live, spettacoli per famiglie, mostre, circo-teatro e giocoleria si alterneranno in un calendario innovativo e ricco coinvolgendo artisti e realtà riconosciute anche a livello nazionale.

Oltre alla musica e alle arti varie, da quest’anno ci sarà una grande novità: nei giorni del Festival si inaugurerà infatti anche ‘Flood Experience’. Sarà possibile scoprire nuovi percorsi trekking, provare il calisthenics, la canoa o il kayak sul lago, rilassarsi con lo yoga o una lettura godendosi l’alba ed il tramonto ed ancora tirare con l’arco o salire su una mongolfiera per godere di un panorama mozzafiato.

Attore principale del Flood Bilancino Festival 2024 si conferma la Pro Loco di Barberino di Mugello che riesce a realizzare questo evento grazie al supporto della Periscopio Comunicazione, del comune di Barberino di Mugello e di altre realtà associative e artistico-culturali della zona.