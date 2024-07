“La sottile Linea d’Umbria”: presentata l’iniziativa “Dieci Musei, dieci punti, una sola linea. Performance artistiche simultanee”

(aun) – Perugia 18 lug. 024 – La sottile Linea d’Umbria continua a sorprendere con nuove proposte che rappresentano un segno forte della forza creativa e culturale dell’iniziativa promossa dai Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionali Musei Umbria, in collaborazione con la Regione Umbria e grazie alla quale, dal 15 giugno al 6 ottobre, sono stati installati interventi di arte contemporanea in 14 musei nazionali dell’Umbria caratterizzati da collezioni archeologiche e/o antiche, dando la possibilità di visita con un solo biglietto per circa quattro mesi.

A Perugia nella sede della Giunta regionale di Palazzo Donini, l’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, il direttore Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, Costantino D’Orazio, la dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria, Antonella Pinna, hanno presentato le nuove iniziative che, attraverso l’animazione di collettivi artistici, prenderanno vita dal 20 luglio al 5 ottobre nei 10 musei civici riuniti sotto il progetto MuseiOn. Sono intervenuti i rappresentanti dei musei coinvolti e dei collettivi di artisti.

I 10 musei che hanno aderito al progetto quindi, sperimenteranno le potenzialità delle loro attrezzature dialogando a distanza con l’aiuto dei Collettivi artistici BecomingX e Trascendanza, grazie ad una serie di eventi intitolati “Due musei, due punti una sola linea. Performance artistiche simultanee”.

Cinque appuntamenti, dal 20 luglio al 5 ottobre, in cui saranno collegati due musei lontani tra loro sia dal punto di vista geografico che delle collezioni, rendendoli ponti di contatto multidimensionali per mostrare come la tecnologia possa avvicinare le persone, mettendole in contatto tra loro e con l’arte, valorizzando il territorio regionale, il patrimonio artistico e le tecnologie digitali presenti nei musei per creare un’esperienza inclusiva.

Museion è un progetto della Regione Umbria, realizzato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria, che ha come finalità quella di incoraggiare i musei civici a utilizzare la tecnologia per offrire ai visitatori contenuti migliorati, più amichevoli e adatti alle esigenze di pubblici diversi che, come ha evidenziato l’assessore Agabiti, “grazie a progetti diversi nati seguendo una sola linea, riescono a portare la cultura e l’arte in contesti diversi con una forte valenza anche sociale. L’idea di realizzare MuseiOn infatti, – ha proseguito l’assessore – è nata durante il periodo della pandemia quando i musei hanno iniziato ad utilizzare varie strumentazioni tecnologiche per restare in contatto con i propri visitatori. Oggi il progetto è stato ampliato e rafforzato e i musei sono dotati di attrezzature tecnologiche per migliorare l’esperienza dei visitatori e consentire agli operatori museali di sviluppare programmi più coinvolgenti anche ampliando l’offerta attraverso laboratori per i ragazzi”.

Concludendo Agabiti ha evidenziato anche il risvolto sul versante turistico visto che “la nostra regione diventa sempre di più meta preferita da italiani e stranieri desiderosi di scoprire le città e i borghi umbri ricchi di storia e cultura”.

“In Umbria insieme ad altri importanti circuiti ora ne esiste uno molto visibile – ha spiegato il direttore D’Orazio – che collega 25 musei di cui 14 nazionali e altri civici che sono i protagonisti del nuovo ciclo della Sottile linea d’Umbria. A partire da sabato 20 luglio questi musei a coppie saranno connessi. Si parte con il Museo di Foligno e il Museo di Narni, dove collettivi di artisti contemporanei realizzeranno opere live che si formeranno a distanza. Tra Foligno e Narni quindi, nascerà la nuova prospettiva che proietta nel futuro l’arte dell’Umbria con l’antico e il contemporaneo che vanno a braccetto”.

Due musei, due punti una sola linea offre ai visitatori due distinti momenti: in ogni museo sarà organizzato un laboratorio per ragazzi tra i 6 e i 12 anni e una performance artistica che coinvolgerà 2 artisti e 2 musicisti all’interno di un’installazione sonora in una delle sale del percorso espositivo.

Laboratori per ragazzi: un’ora e un quarto di attività laboratoriale per 15 ragazzi e 2 tutor per ogni museo collegati in rete contemporaneamente. Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi di volta in volta nei singoli musei.

Performance artistica: in ogni museo saranno presenti due artisti che disegneranno dal vivo condividendo un’unica tela così da creare un’opera unica: una metà realizzata in presenza e l’altra proveniente dal museo “connesso”.

I 10 MuseiOn e le date degli appuntamenti:

20 luglio Museo della città di Palazzo Trinci, Foligno // Museo della città e del territorio in Palazzo Eroli, Narni.

3 agosto Pinacoteca comunale, Città di Castello // Complesso museale di San Francesco, Montefalco

7 settembre Museo civico, Palazzo dei Consoli, Gubbio //Complesso museale di San Francesco e Museo della Civiltà dell’ulivo, Trevi 28 settembre Palazzo Collicola, Spoleto – Museo regionale della ceramica, Deruta 5 ottobre Museo civico Archeologico e Pinacoteca E. Rosa, Amelia – Palazzo della Corgna e Fortezza Medievale, Castiglione del Lago.