Da stasera, lunedì 26 agosto, fino a mercoledì 28 agosto eventi alle Fonti di Pescaia

per la stagione estiva dei Teatri di Siena

Metamorfosi di Ovidio, Eva Jazz Latinity e Deschema in concerto

Tre grandi appuntamenti con “Sboccia l’estate”

Dopo il grande successo di pubblico degli ultimi appuntamenti, fra cui lo spettacolo di Lina Sastri all’interno della Fortezza Medicea, prosegue la stagione estiva dei Teatri di Siena “Sboccia l’estate”, diretta da Vincenzo Bocciarelli. Un fine mese molto intenso e ricco di eventi. Si comincia questa sera, lunedì 26 agosto con le “Metamorfosi di Ovidio” in scena, alle ore 21.15 alle Fonti di Pescaia. Un testo classico di incredibile contemporaneità, una grandiosa rappresentazione del carattere instabile, precario e illusorio della realtà; dove una definizione univoca della natura, della vita, dell’uomo risulta essere non solo antistorica ma addirittura impossibile. Il mondo, l’umano, va al di là della compattezza e dell’univocità, ma trova la sua essenza più profonda e specifica nell’ambiguo, nel non risolto, nell’ibrido, in definitiva nella complessità. Ovidio compone un canto senza interruzione delle favole antiche, dove le storie nascono l’una dall’altra, si intrecciano e riaffiorano velocissime. Una sorta di enciclopedia in movimento dei racconti più famosi dell’antichità. Dove, e risiede proprio qui il suo tratto universale che gli ha consentito di parlare lungo le epoche, si concentrano tutte le passioni e le infelicità che regnano nel mondo degli esseri umani. Performer e musicisti sono Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro. La voce recitante è quella di Nina Pons. Regia e adattamento sono Andrea Baracco, coordinamento di Amat.

“Éva Jazz Latinity” è l’appuntamento di domani, martedì 27 agosto, alle ore 21.15, sempre all’interno della splendida cornice delle Fonti di Pescaia. Sono state le sue origini italo-spagnole a portare Éva a concettualizzare questo nuovo recital: “Éva Jazz Latinity”. Vestita di nero, un’aura misteriosa la circonda, le corde del contrabbasso l’avvolgono in un’entusiasmante collaborazione con la tromba…teletrasporto istantaneo nella costellazione del Jazz vocale femminile. “La voce scura avvolge come la seta, una confidenza amorosa, una confessione scivolata all’orecchio con sensualità!”. Éva sa far vivere l’anima delle composizioni che esegue, sa esprimere i sentimenti nascosti dietro ogni nota e catturare così le emozioni degli ascoltatori. Canta l’amore senza frontiere, in uno stile senza tempo, in francese, spagnolo e italiano, un viaggio nel Mediterraneo occidentale. Eva Lopez è la voce,accompagnata da Nicola Tariello (tromba) e Christian Antinozzi (contrabbasso).

Le Fonti di Pescaia e i Teatri di Siena omaggiano la musica Alternative Pop-Rock con i Deschema in concerto mercoledì 28 agosto alle ore 21.15. Apriranno la serata A Tra Poco e Defrost 94. I Deschema sono una band Alternative Pop-Rock di Siena composta da Gianluca Polvere, Nicola Facco, Giulio Cappelli, Emilio Goracci e Lorenzo Fabbri. La loro musica mira a superare il disagio delle piccole realtà provinciali. Dopo il primo Ep nel 2016, hanno iniziato a esibirsi in tutta Italia. Nel 2018 hanno partecipato a Sanremo Giovani con il singolo “Cristallo”, classificandosi secondi e ottenendo un tour mondiale. Dal 2019, dopo l’uscita del nuovo singolo “Tabula Rasa”, hanno continuato con le esibizioni live. Nel 2023 hanno pubblicato i singoli “Lasciami andare”, “Disordine” e “Quello Che Vorrei”, seguiti nel 2024 da “Corri” e “DemoniI”, distribuiti da Virgin Music Italia.

L’ingresso agli spettacoli è libero. Tutte le informazioni sul sito dei Teatri di Siena www.teatridisiena.it .