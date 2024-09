MSF al Festival Internazionale a Ferrara

Fuori dalla Libia”: la storia di Even, Rosine e Simon

Difendere i confini, ma a quale prezzo? Molte persone migranti si trovano a essere intrappolate contro la propria volontà in Libia prima di riuscire a fuggire dal paese e tentare di raggiungere l’Europa. In questo documentario abbiamo raccolto le testimonianze di Even, Rosine e Simon.

MSF al Festival di Internazionale a Ferrara

5 e 6 ottobre – Piazza Trento e Trieste, Ferrara

Anche quest’anno, saremo presenti al Festival di Internazionale a Ferrara con tantissimi appuntamenti! Sabato 5 ottobre alle ore 17:00, nel Cortile del Castello, durante il talk “TESTIMONI”, cinque nostri operatori umanitari condivideranno con il pubblico le esperienze vissute sul terreno, mentre domenica 6 ottobre, presso il Palazzo Comunale, alle ore 11:00, parleremo della tutela dei civili nei contesti di guerra, con un panel tutto al femminile composto da Meinie Nicolai, già direttrice generale di MSF, e Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, con la moderazione della giornalista Lucia Goracci. Sempre domenica, alle ore 15:00, la presentazione di Storie Senza Frontiere, il nostro primo libro per ragazzi e ragazze. Parteciperanno l’autrice Gigliola Alvisi e Candida Lobes, operatrice umanitaria. Per tutta la durata del Festival saremo in Piazza di Trento e Trieste con una duplice attività. Racconteremo alle persone, attraverso il percorso immersivo “Dentro l’emergenza”, la complessa macchina logistica che è al cuore di MSF e porteremo l’installazione della street artist Alice Pasquini “Not a Target” che racconta le storie di civili e del personale sanitario colpiti in cinque diverse guerre. L’installazione sarà presentata al pubblico, alla presenza di Alice Pasquini e del nostro operatore umanitario Roberto Scaini, sabato 5 ottobre alle ore 11:00.