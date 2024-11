Israele-Libano, media: Biden e Macron annunceranno domani cessate il fuoco

Fonte Asharq Al-Awsat

Biden e Macron dichiareranno martedì un cessate il fuoco di 60 giorni tra Hezbollah e Israele

Fumo e fiamme si alzano dopo un attacco aereo israeliano sulla periferia meridionale di Beirut, nota come Dahiyeh, lunedì 25 novembre 2024. (AP)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron dichiareranno martedì mattina un cessate il fuoco di 60 giorni tra Israele e Hezbollah in Libano, ha appreso lunedì Asharq Al-Awsat da fonti ampiamente informate.

Washington ha parlato di “cauto ottimismo” sul fatto che la proposta statunitense di un cessate il fuoco potrebbe avere successo. La proposta richiede il ritiro di Hezbollah dall’area tra la Blue Line e il fiume Litani in un modo che possa essere verificato. In cambio, le forze israeliane si ritireranno dalle regioni che hanno occupato da quando hanno portato a termine la loro limitata invasione del Libano.

La relativa positività ha prevalso nonostante le operazioni militari su larga scala in corso tra Israele e Hezbollah nel sud e i raid aerei di Israele nel profondo del territorio libanese. Hezbollah ha anche lanciato razzi nel profondo di Israele, raggiungendo Tel Aviv.

Gli analisti hanno affermato che gli attacchi intensi suggeriscono che sia Israele che Hezbollah stanno cercando di massimizzare la loro influenza mentre i diplomatici conducono quello che sperano sia un ultimo round di colloqui di cessate il fuoco, ha riferito lunedì il New York Times.

Venerdì il New York Times ha riferito che i termini includevano una tregua di 60 giorni durante la quale le forze israeliane e i combattenti di Hezbollah si sarebbero ritirati dalle zone di confine e l’esercito libanese e una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite avrebbero aumentato la loro presenza in una zona cuscinetto.

Ma i funzionari hanno anche avvertito che le due parti potrebbero non essere in grado di raggiungere un accordo e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dovuto affrontare pressioni da parte degli alleati di destra affinché non ponesse fine alla campagna militare.

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha dichiarato lunedì in un post sui social media che l’accordo proposto rappresenterebbe una “storica opportunità persa per sradicare Hezbollah”.

Nel frattempo, alcuni osservatori hanno riferito ad Asharq Al-Awsat che tutte le questioni in sospeso relative alla proposta statunitense sono state risolte da parte libanese, mentre Israele nutre ancora alcune riserve.

I funzionari israeliani hanno dichiarato che il gabinetto di sicurezza di Netanyahu si riunirà martedì per discutere la proposta di cessate il fuoco.

Due funzionari hanno confermato che la riunione del Consiglio dei ministri è prevista per martedì, ma hanno affermato che non è ancora chiaro se l’organo decisionale voterà per approvare l’accordo.

I funzionari hanno parlato con l’Associated Press a condizione di mantenere l’anonimato perché stavano discutendo di deliberazioni interne.

Mondo arabo

Il maltempo spazza via le tende degli sfollati a Gaza

Palestinesi sfollati davanti alle tende lungo un passaggio allagato, in seguito alle forti piogge a nord di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, il 24 novembre 2024, nel mezzo della guerra in corso tra Israele e Hamas. (AFP)

Le condizioni meteorologiche aggravano le sfide che devono affrontare gli sfollati a Gaza, dove forti piogge e temperature in calo rendono inabitabili tende e altri rifugi temporanei.

I funzionari governativi dell’enclave costiera controllata da Hamas hanno dichiarato lunedì che quasi 10.000 tende sono state spazzate via dalle inondazioni negli ultimi due giorni, aggiungendosi ai precedenti avvertimenti sui rischi a cui vanno incontro coloro che si rifugiano nelle pianure alluvionali di bassa quota, comprese le aree designate come zone umanitarie.

Um Mohammad Marouf, una madre fuggita dai bombardamenti nel nord di Gaza e che ora si è rifugiata con la sua famiglia in una tenda a Gaza City, ha affermato che il diluvio ha ricoperto i suoi figli e ha lasciato tutti bagnati e vulnerabili.

“Non abbiamo nulla con cui proteggerci”, ha detto fuori dalla tenda fornita dalle Nazioni Unite dove vive con 10 membri della famiglia.

Lunedì Marouf e gli altri che vivevano in file di tende di stoffa e nylon hanno appeso i loro vestiti bagnati ad asciugare e hanno rimontato le loro pareti di teloni.

I funzionari del governo guidato da Hamas hanno affermato che l’81% delle 135.000 tende sembrava inadatto a fungere da riparo, in base a recenti valutazioni, e hanno incolpato Israele di aver impedito l’ingresso di ulteriori tende necessarie. Hanno affermato che molte erano state spazzate via dall’acqua del mare o erano inadeguate per ospitare gli sfollati con l’arrivo dell’inverno.

L’ONU stima che circa il 90% della popolazione di Gaza, pari a 2,3 milioni di persone, sia stata sfollata, spesso più volte, e centinaia di migliaia di persone vivono in squallidi campi tendati con poco cibo, acqua o servizi di base. Gli avvisi di evacuazione israeliani ora coprono circa il 90% del territorio.

“Le prime piogge della stagione invernale significano ancora più sofferenza. Circa mezzo milione di persone sono a rischio nelle aree di inondazione. La situazione non potrà che peggiorare con ogni goccia di pioggia, ogni bomba, ogni attacco”, ha scritto l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, in una dichiarazione su X lunedì.

